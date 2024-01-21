Как идеально очистить пол на кухне: какие копеечные средства доведут его до блеска

Химические средства могут навредить коже рук, а также плитке или ламинату. Есть несколько альтернатив, которые гораздо эффективнее справятся даже со стойкой грязью.

Чем отмыть пол на кухне до блеска

Уксус

Это идеальный вариант для придания блеску полу. Дело в его кислой природе. Это позволяет удалить грязь, копоть и жир. Уксус также может справиться не только с этими загрязнениями, но и убрать вонь от „мартовского“ кота. Однако сначала следует протестовать его на закрытом участке пола.

Для приготовления уксусной жидкости следует растворить столовый уксус с водой в пропорции 1:1. Дайте смеси постоять несколько минут. Тряпка должна быть влажной, но не очень мокрой. После мытья уксусом нужно протереть пол чистой влажной тряпкой.

Сок лимона

Лимонный сок также способен удалить жир из-за высокого содержания кислоты. А также мытье полов таким способом придает приятный цитрусовый аромат.

Для приготовления смеси с этим средством нужно смешать одну часть свежего лимонного сока с двумя частями воды и тщательно перемешать. Далее следует нанести эту смесь на загрязненные участки и тщательно потереть.