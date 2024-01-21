Это интересно: знаете ли вы, сколько лет дереву, из которого изготовлен ваш паркет

По словам Мари-Лийс Михкельсон, каждый вид деревьев имеет определенное оптимальное время созревания для вырубки, по истечение которого качественные характеристики его древесины начинают ухудшаться.

„Эстония, на самом деле, – очень лесистая страна, и прирост лесов у нас, скорее, положительный. Более половины территории Эстонии покрыто лесом, а средний возраст деревьев составляет 50-60 лет. Самым большим и одновременно самым старым деревом в Эстонии является знаменитый дуб Тамме-Лаури, который, согласно исследованиям, начал расти почти 700 лет назад. Однако, поскольку деревья тоже подвержены болезням и подвергаются атакам вредителей, оптимальный срок жизни и использования у всех пород деревьев намного короче возможного“, — сказала Михкельсон.

„Дуб и ясень, которые чаще всего используются для изготовления паркета, достигают наилучшей для рубки зрелости в 100-120 лет, то есть, деревья были посажены в начале довоенной Республики, или даже раньше. Сосна в Эстонии может жить до 500 лет, но лучший возраст для рубки также оценивается в 100-110 лет“, – сказала Михкельсон.

„В идеальных условиях ольха, береза и осина доживает до 200 лет, но большинство деревьев умирают в возрасте 120–130 лет. К рубке эти деревья готовы в 50-80 лет“, – добавила Михкельсон.

„Если сравнить вес строительных материалов, то окажется, что древесина — самый прочный материал, а хороший деревянный пол при условии правильного ухода должен прослужить сто и более лет“, — сказала Михкельсон.

Некоторые факты о древесине В Эстонии в строительстве чаще всего используется ель и сосна.

Выбросы углекислого газа при строительстве деревянного здания почти в три раза меньше, чем при строительстве бетонного.

Теплоизоляционная способность древесины в 12 раз выше, чем у бетона.

Строительную древесину можно хранить на открытом воздухе, но её следует защищать от солнца и влаги. Древесину, используемую в таких местах, где она хорошо видна, следует хранить в отапливаемом и проветриваемом помещении.