Не туда! Семь мест в доме, где лучше не ставить увлажнитель
В зимний период увлажнители могут значительно облегчить жизнь, но только если они установлены в правильных местах. Delfi Dom&Sad рассказал, где их лучше не ставить и почему.
Сухой воздух в квартире может вызвать ряд проблем, включая пересохшие слизистые, носовые кровотечения, потрескавшиеся губы, сухую кожу, а также ухудшение симптомов астмы, аллергий и бессонницы. Недостаток влаги также может привести к образованию статического электричества, отслаиванию обоев и появлению трещин на потолках и мебели.
Однако не все помещения нуждаются в увлажнении. Обычно увлажнители устанавливаются там, где проводится больше всего времени, а также в помещениях с радиаторами отопления. Например, на кухне и в ванной уже достаточно влажно, а в коридоре мы не находимся долго, поэтому там нецелесообразно использовать увлажнитель. Однако в гостиной, детской комнате и спальне имеет смысл увлажнять воздух, особенно если члены семьи испытывают дискомфорт.
Есть разные типы увлажнителей: с теплым паром, с прохладным паром, ультразвуковые и испарительные. Выбор зависит от ваших предпочтений и условий использования.
Где не стоит размещать увлажнитель?
Рядом с батареей: Установка увлажнителя слишком близко к обогревательному элементу неэффективна, так как влага быстро испарится, не успев разойтись по комнате. В итоге эффективность прибора будет стремиться к нулю.
На подоконнике: Размещение увлажнителя рядом с приоткрытым окном также лишено смысла – на окнах образуется конденсат, а батареи будут мешать работе. Если другого подходящего места для установки увлажнителя нет, его можно включить на минимальную мощность, открыть шторы и направить струю пара от окна. При этом расстояние до радиатора должно быть не менее 30 см.
На полу и коврах: Увлажнитель с прохладным паром ставить на полу не рекомендуется (за исключением специальных напольных моделей). Это обусловлено принципом работы устройства, создающего туман, который должен смешиваться с воздухом. Когда увлажнитель размещен на полу, эта возможность исключается, что приводит к намоканию полов. Ламинат и ковровые покрытия вам спасибо не скажут.
На книжных полках и рядом с деревянной мебелью: Не стоит размещать увлажнитель рядом с книгами, предметами декора или фотографиями, а также рядом с деревянной мебелью – все они впитают влагу и деформируются.
Рядом с электроникой: Пар от увлажнителя может вызвать окисление внутренних компонентов электроники, поэтому не стоит размещать его рядом с техникой – телевизором, игровой приставкой, роутером, планшетами или пультом управления.
На рабочем столе: Размещение увлажнителя на рабочем столе может повредить технику из-за влаги. Струя пара не должна попадать на монитор, а капли воды не оставляли на поверхностях лужи воды.
Рядом с кроватью: Если вы увлажняете воздух в спальне, направляйте струю пара в центр комнаты, избегая направления ее непосредственно на кровать. Не оставляйте устройство включенным, когда вы спите, лучше включайте его за час до сна и перед сном выключайте.Где бы вы ни разместили увлажнитель, важно соблюдать безопасное расстояние от объектов и поверхностей, чтобы избежать негативных последствий.
Где же поставить увлажнитель?
Увлажнитель воздуха должен находиться на расстоянии не менее 30 см от любых предметов и поверхностей. В противном случае влага будет накапливаться на мебели, обоях и других покрытиях, а пар будет плохо распределяться по комнате. Оптимальным вариантом считается размещение увлажнителя ближе к центру или в самом центре помещения. Для настольных моделей рекомендуется устанавливать их на столе или другой ровной поверхности, расположенной не ниже 50 см от пола. А еще лучше так высоко, чтобы его не достали маленькие дети или ваши домашние животные.