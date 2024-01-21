Не туда! Семь мест в доме, где лучше не ставить увлажнитель

Сухой воздух в квартире может вызвать ряд проблем, включая пересохшие слизистые, носовые кровотечения, потрескавшиеся губы, сухую кожу, а также ухудшение симптомов астмы, аллергий и бессонницы. Недостаток влаги также может привести к образованию статического электричества, отслаиванию обоев и появлению трещин на потолках и мебели.

Однако не все помещения нуждаются в увлажнении. Обычно увлажнители устанавливаются там, где проводится больше всего времени, а также в помещениях с радиаторами отопления. Например, на кухне и в ванной уже достаточно влажно, а в коридоре мы не находимся долго, поэтому там нецелесообразно использовать увлажнитель. Однако в гостиной, детской комнате и спальне имеет смысл увлажнять воздух, особенно если члены семьи испытывают дискомфорт.

Есть разные типы увлажнителей: с теплым паром, с прохладным паром, ультразвуковые и испарительные. Выбор зависит от ваших предпочтений и условий использования.

Где не стоит размещать увлажнитель?

Рядом с батареей: Установка увлажнителя слишком близко к обогревательному элементу неэффективна, так как влага быстро испарится, не успев разойтись по комнате. В итоге эффективность прибора будет стремиться к нулю.

На подоконнике: Размещение увлажнителя рядом с приоткрытым окном также лишено смысла – на окнах образуется конденсат, а батареи будут мешать работе. Если другого подходящего места для установки увлажнителя нет, его можно включить на минимальную мощность, открыть шторы и направить струю пара от окна. При этом расстояние до радиатора должно быть не менее 30 см.

На полу и коврах: Увлажнитель с прохладным паром ставить на полу не рекомендуется (за исключением специальных напольных моделей). Это обусловлено принципом работы устройства, создающего туман, который должен смешиваться с воздухом. Когда увлажнитель размещен на полу, эта возможность исключается, что приводит к намоканию полов. Ламинат и ковровые покрытия вам спасибо не скажут.