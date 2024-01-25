Так делают профи: как удалить пятна отбеливателя на одежде

Как вывести следы отбеливателя с одежды

1. Полоскание. Промойте пораженный участок прохладной проточной водой в течение нескольких минут. Важно, чтобы вода не была теплой. Холод более эффективно разбавляет отбеливатель водой и предотвращает дальнейшее повреждение.

2. Приготовьте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите ее на пятно и оставьте на 15-20 минут. Пищевая сода в качестве чистящего средства может нейтрализовать излишки отбеливателя и поглотить остатки. После этого тщательно промойте ткань прохладной водой.

Либо налейте лимонный сок на пятно. Кислотность четверти стакана лимонного сока помогает нейтрализовать отбеливатель и частично восстановить утраченный цвет. После сока ткань также нужно хорошо промыть.

Также помогает замочить ткань или предмет одежды в растворе белого уксуса. Для удаления стойких пятен приготовьте раствор из одной части белого уксуса и двух частей воды. Подержите пораженный участок в растворе от 30 минут до часа. Уксус действует так же, как лимонный сок.

Важно: никогда не смешивайте отбеливатель и уксус, поскольку в результате химической реакции образуется токсичный газ. Прежде чем пропитать ткань уксусом, убедитесь, что вы тщательно смыли с вещи как можно больше остатков отбеливателя.

3. Цветокоррекция. Иногда можно перенести краску с неповрежденной ткани на отбеленную область. Это лучше всего подходит для небольших свежих пятен после отбеливателя. Окуните ватный тампон в медицинский спирт и аккуратно промокните пятно круговыми движениями. Спирт может перенести краску на отбеленную область с окружающей пятно ткани.

Небольшие пятна от отбеливателя можно удалить с помощью маркера для ткани, близкого к исходному цвету. У вас может возникнуть соблазн использовать перманентный маркер на черной одежде. Это тоже работает, но маркер для ткани лучше держится при стирке.

Используйте краску для ткани. Если пятно от отбеливателя большое или потеря цвета значительна, рассмотрите возможность использования красителя для ткани:

Следуя этим советам и рекомендациям, вы сможете успешно бороться с пятнами от отбеливателя и сохранить одежду и ткани темных цветов в наилучшем виде.