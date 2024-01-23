Врачи рассказали, какой вид увлажнителей воздуха самый эффективный

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов напомнил, что всего существует четыре вида увлажнителей воздуха: паровые, дисковые, ультразвуковые и обычные испарители. Ультразвуковые увлажнители воздуха имеют специальную мембрану, которая создает высокочастотные колебания и создают взвесь. Впоследствии именно она попадает в воздух и увлажняет его. Как утверждает врач-иммунолог Андрей Продеус, ученым удалось доказать эффективность только данного вида увлажнителей.

Ультразвуковой увлажнитель реально дает возможность поднять влажность в помещении, однако его емкость не должна высыхать. Приток жидкости должен быть постоянным, устройство выключать нельзя, — заявил он.

Вместе с тем отмечается, что в помещении важно поддерживать высокую влажность. Это обусловлено тем, что вирусы и другие возбудители инфекции в каплях быстрее оседают вниз. Кроме того, сухой воздух вреден для носовой полости, так как из нее перестают выводиться бактерии.