Советы дизайнера IKEA: как обустроить кухню открытой планировки, соединенную с гостиной

„В случае с кухнями, являющимися частью гостиной, важно следить за тем, чтобы цвета, использованные в интерьере, сочетались и дополняли как гостиную, так и кухню. Дополнительные решения для хранения, такие как вставки для полок, разделители ящиков, полки на колесиках, крючки или подставки для аксессуаров, могут помочь обеспечить аккуратный внешний вид и удобство хранения вещей. Они особенно важны для маленьких кухонь“, — рассказал Педро Кастро , руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

Практичные акценты на кухне

„Светлые тона визуально увеличивают помещение, поэтому хорошо подходят для небольших помещений. При этом, выбирая их, следует также подумать о том, сможет ли и какой акцент дополнить комнату. Для этого можно использовать, например, более специальную лампу или несколько открытых полок, которые будут одновременно практичными и декоративными. Сухие ингредиенты, хранящиеся в стеклянных банках на полках, могут быть как аксессуаром, так и элементом декора. Часто используемые предметы также можно хранить на открытых полках, например, чашки и небольшие миски, чтобы они всегда были под рукой в ​​случае необходимости. В то же время они выполняют еще и роль элемента интерьера. Темная деревянная столешница также может стать акцентом в светлом интерьере. При использовании дерева следует придерживаться одного оттенка и не смешивать разные оттенки дерева“, — советует Кастро.