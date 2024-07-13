Советы дизайнера IKEA: как обустроить кухню открытой планировки, соединенную с гостиной
Планируя новую кухню или обновляя уже существующую, в первую очередь следует подумать о ее функциональности и комфорте. В кухне, соединенной с гостиной, не менее важен порядок и гармоничный внешний вид. Дизайнер интерьера делится советами, которые помогут найти правильные решения для хранения вещей на маленькой кухне и одновременно навести порядок.
„В случае с кухнями, являющимися частью гостиной, важно следить за тем, чтобы цвета, использованные в интерьере, сочетались и дополняли как гостиную, так и кухню. Дополнительные решения для хранения, такие как вставки для полок, разделители ящиков, полки на колесиках, крючки или подставки для аксессуаров, могут помочь обеспечить аккуратный внешний вид и удобство хранения вещей. Они особенно важны для маленьких кухонь“, — рассказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Практичные акценты на кухне
Если кухня объединена с гостиной или наоборот, цвета, используемые в обеих зонах, должны сочетаться друг с другом. Мебель натуральных цветов подойдет для дополнения общего интерьера, а дерево и другие деревянные элементы можно использовать для создания контраста и придания тепла
„Светлые тона визуально увеличивают помещение, поэтому хорошо подходят для небольших помещений. При этом, выбирая их, следует также подумать о том, сможет ли и какой акцент дополнить комнату. Для этого можно использовать, например, более специальную лампу или несколько открытых полок, которые будут одновременно практичными и декоративными. Сухие ингредиенты, хранящиеся в стеклянных банках на полках, могут быть как аксессуаром, так и элементом декора. Часто используемые предметы также можно хранить на открытых полках, например, чашки и небольшие миски, чтобы они всегда были под рукой в случае необходимости. В то же время они выполняют еще и роль элемента интерьера. Темная деревянная столешница также может стать акцентом в светлом интерьере. При использовании дерева следует придерживаться одного оттенка и не смешивать разные оттенки дерева“, — советует Кастро.
Аккуратные ящики и полки позволят разместить на кухне больше вещей
Маленькие кухни требуют умных решений, позволяющих максимально эффективно использовать пространство. Не всегда можно изменить размер кухни, но можно найти другие решения для создания большего пространства: добавив дополнительные шкафы, полки, тележки, крючки, деревья для аксессуаров и организовав внутреннюю часть полок и ящиков.
Довольно часто на кухне пространство стены между рабочей поверхностью и шкафом остается неиспользованным. „Используя различные аксессуары-подставки с крючками, магнитными держателями для ножей или добавляя открытые полки, вы можете поддерживать чистоту рабочей поверхности и вместо этого хранить приправы, чашки или столовые приборы на стене“, — советует дизайнер интерьера.
Дизайнер интерьера рекомендует хранить самые используемые вещи в ящиках, чтобы они были легко доступны. Однако на верхних полках располагаются предметы, необходимые после приготовления пищи, например, столовая и сервировочная посуда, стаканы, кружки. „Если кухонная поверхность ограничена, а чистая посуда во время сушки занимает слишком много места на рабочей поверхности, то сушилка для посуды в шкафу — идеальное решение. Для сушки посуды используйте сушилку для посуды, добавив к навесному шкафу верхние полки, что освободит место на рабочей поверхности. Поддон собирает воду, капающую с посуды, и его можно легко опорожнить, вынув его из шкафа и вылив воду в раковину“, — предложил Кастро.
По мнению дизайнера интерьера, на полках с содержимым можно создать больше места. Тарелки удерживают держатели тарелок на месте, защищая их от царапин и поломок, которые могут возникнуть в результате нескольких стопок.
Комплексная система помогает навести порядок на кухне
„При отсутствии комплексной системы легко потерять контроль над содержанием ящиков и полок. Однако различные органайзеры для кухни универсальны и позволяют разумно использовать пространство. Очень удобным решением являются, например, органайзеры из перфорированного картона, которые можно регулировать в зависимости от содержимого ящика, будь то тарелки, кастрюли, крышки или блюда для еды. Перегородки, прикрепленные к доске, предотвращают перемещение предметов в ящиках. Кроме того, в ящике легко переставлять предметы, хранящиеся там, поскольку расположение стенокможно изменить в любой момент по своему усмотрению“, — объясняет Кастро.
Он подчеркивает, что в организованных ящиках и полках можно поместить больше вещей. Перегородки для ящиков или органайзеры для крышек кастрюль можно использовать для вертикального хранения крышек кастрюль и разделочных досок, что помогает сэкономить место и облегчает вынимание и складывание вещей обратно. Столовые приборы можно содержать в порядке на предназначенных для них подставках. Использование полочного содержимого позволяет полкам максимально использовать пространство, поскольку они создают больше места для мисок, чашек или стаканов.