Полезные советы
02.03.2024, 11:24

Как вытирать пыль, чтобы долго не оседала: действенный лайфхак

 
ФОТО: ORION PRODUCTION | Shutterstock

Пыль – это неотъемлемая часть нашей жизни. Он оседает на всех поверхностях, от мебели до техники. Чтобы поддерживать чистоту дома, нужно регулярно вытирать пыль. Однако, если сделать это неправильно, пыль быстро осядет снова, пишет Telegraf.

Вот несколько советов, которые помогут вам вытирать пыль, чтобы она долго не оседала:

  • Используйте правильные материалы. Лучше всего для вытирания пыли подходят микрофибровые тряпки. Они хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок. Также можно использовать специальные салфетки для вытирания пыли.

  • Начинайте уборку с верхних поверхностей. Таким образом, вы не будете разносить пыль по всему дому.

  • Используйте влажные тряпки. Сухая пыль просто поднимается в воздух и снова поселяется на поверхностях.

  • Протирайте поверхности по направлению волокон. Так вы не будете оставлять разводы.

  • Не забывайте о труднодоступных местах. Не пропускайте такие поверхности, как верхние полки, заднюю часть мебели и торцы дверей.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам удержать пыль от просадки:

  • Используйте антистатическое средство. Он поможет уменьшить статическое электричество, которое притягивает пыль.

  • Регулярно проветривайте помещение. Это поможет вывести пыль из дома.

  • Содержите в чистоте пол. Пыль, оседающая на полу, поднимается в воздух при ходьбе.

Чтобы пыль не оседала на мебели, обработайте ее специальным средством, которое отталкивает пыль. Такое средство можно купить в любом магазине бытовой химии.

Следуя этим советам, вы сможете вытирать пыль так, чтобы она долго не оседала. А это значит, что вам придется меньше убирать, и ваш дом всегда будет чистым и свежим.

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