Как вытирать пыль, чтобы долго не оседала: действенный лайфхак

Вот несколько советов, которые помогут вам вытирать пыль, чтобы она долго не оседала:

Используйте правильные материалы. Лучше всего для вытирания пыли подходят микрофибровые тряпки. Они хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок. Также можно использовать специальные салфетки для вытирания пыли.

Начинайте уборку с верхних поверхностей. Таким образом, вы не будете разносить пыль по всему дому.

Используйте влажные тряпки. Сухая пыль просто поднимается в воздух и снова поселяется на поверхностях.

Протирайте поверхности по направлению волокон. Так вы не будете оставлять разводы.

Не забывайте о труднодоступных местах. Не пропускайте такие поверхности, как верхние полки, заднюю часть мебели и торцы дверей.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам удержать пыль от просадки:

Используйте антистатическое средство. Он поможет уменьшить статическое электричество, которое притягивает пыль.

Регулярно проветривайте помещение. Это поможет вывести пыль из дома.

Содержите в чистоте пол. Пыль, оседающая на полу, поднимается в воздух при ходьбе.

Чтобы пыль не оседала на мебели, обработайте ее специальным средством, которое отталкивает пыль. Такое средство можно купить в любом магазине бытовой химии.

Следуя этим советам, вы сможете вытирать пыль так, чтобы она долго не оседала. А это значит, что вам придется меньше убирать, и ваш дом всегда будет чистым и свежим.