ВИДЕО | Пригодится каждому: трюк с жидкостью для мытья посуды сэкономит деньги

Но на самом деле не нужно тратить деньги на другое средство. Всего несколько доступных продуктов сделают дешевое моющее средство эффективным даже против самых сильных загрязнений. Хитростью поделилась в своем TikTok пользовательница @wygodnie_z_basia.

Как улучшить средство для мытья посуды

Если ваше моющее средство не справляется с прямой задачей, усовершенствуйте его с помощью 3 ингредиентов.

Понадобится:

магазинное средство для мытья посуды;

2 стакана воды;

1 ст.л. пищевой соды;

2 ст.л.соли.

Перелейте моющее средство в большую емкость. В освободившуюся бутылочку налейте воду и вылейте ее в емкость к моющему. Затем добавьте ложку соды и тщательно перемешайте. Последний ингредиент — соль — добавьте ее в смесь и разлейте эмульсию в 2 емкости меньшего размера.

Полученным средством можно мыть не только посуду, но и другие поверхности. В разбавленном виде она подойдет даже для мытья окон и зеркал. Также этот продукт удалит жирные пятна с одежды.

Кроме того, что этот трюк поможет сделать средство для мытья посуды более эффективным, вы получите двойную порцию продукта. Таким образом вы сэкономите на покупке нового средства.