Как вывести неприятный запах в стиральной машине: лайфхак
Стиральная машина – это незаменимый помощник в каждом доме. С ее помощью мы можем быстро и легко постирать одежду, полотенца и другие вещи. Однако даже при регулярном использовании стиральной машины она может начать неприятно пахнуть, пишет Telegraf со ссылкой на allmaster.
Причины неприятного запаха из стиральной машины
Остатки грязи и моющего средства. Если после стирки вы не тщательно промоете барабан стиральной машины, остатки грязи и моющего средства могут накапливаться и вызвать неприятный запах.
Грибок и плесень. Если в стиральной машине есть грибок или плесень, они также могут вызвать неприятный запах.
Загрязнение фильтра. Если фильтр стиральной машины загрязнен, это может привести к застою воды и появлению неприятного запаха.
Как нейтрализовать неприятный запах из стиральной машины
Регулярно чистите барабан стиральной машины. После каждой стирки рекомендуется протирать барабан стиральной машины влажной губкой или полотенцем. Это поможет удалить остатки грязи и моющего средства.
Используйте специальные чистящие средства для стиральных машин. В магазинах можно найти специальные чистящие средства для стиральных машин. Эти средства помогут удалить остатки грязи и моющего средства, а также уничтожить грибок и плесень.
Очищайте фильтр стиральной машины. Фильтр стиральной машины следует чистить не реже одного раза в месяц. Для этого выключите стиральную машину, открутите фильтр и промойте его под водой.
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут нейтрализовать неприятный запах из стиральной машины:
Добавьте в стирку уксус. Уксус обладает бактерицидными свойствами, поэтому он поможет уничтожить грибок и плесень. Для этого добавьте в барабан стиральной машины 1/2 стакана уксуса.
Выбрасывайте старую одежду. Часто стирающаяся старая одежда может быть источником неприятного запаха. Если вы заметили, что у вашей стиральной машины появился неприятный запах, проверьте, есть ли в барабане старая давно не носившаяся одежда.
Проветривайте стиральную машину. После каждой стирки оставляйте дверцу стиральной машины открытой, чтобы она проветрилась. Это поможет предотвратить появление неприятного запаха.
Если вы не уверены, как нейтрализовать неприятный запах из стиральной машины, лучше обратиться к специалисту.
Запомните, что регулярная чистка и уход за стиральной машиной помогут предотвратить появление запаха.