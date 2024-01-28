Как вывести неприятный запах в стиральной машине: лайфхак

Стиральная машина – это незаменимый помощник в каждом доме. С ее помощью мы можем быстро и легко постирать одежду, полотенца и другие вещи. Однако даже при регулярном использовании стиральной машины она может начать неприятно пахнуть, пишет Telegraf со ссылкой на allmaster.