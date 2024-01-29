ВИДЕО | Зачем на ситечке сделана петелька: многие и не представляют, как ее можно использовать

Многие из предметов домашнего обихода обладают неочевидными на первый взгляд функциями. Так, например, далеко не все знают, для чего на самом деле сделано отверстие в ручке пылесоса. То же самое можно сказать о предназначении петельки на ситечке. Считается, что оно сделано для удобства хранения предмета в подвешенном состоянии. Но на самом деле у петельки на ситечке есть еще одна немаловажная функция, пишет Telegraf.