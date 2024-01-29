ВИДЕО | Зачем на ситечке сделана петелька: многие и не представляют, как ее можно использовать
Многие из предметов домашнего обихода обладают неочевидными на первый взгляд функциями. Так, например, далеко не все знают, для чего на самом деле сделано отверстие в ручке пылесоса. То же самое можно сказать о предназначении петельки на ситечке. Считается, что оно сделано для удобства хранения предмета в подвешенном состоянии. Но на самом деле у петельки на ситечке есть еще одна немаловажная функция, пишет Telegraf.
Как использовать петельку на сите
Ситечко — незаменимый помощник на кухне, когда нужно процедить жидкость, просеять муку и т.д. Маленькое сито обычно держат в руках. Но если обе руки должны быть свободными, ситечко необходимо установить на миску или другую посудину. Но из-за особенностей конструкций это не всегда возможно из-за размера ситечка или особенностей миски.
В этом случае выручит петелька. Достаточно продеть в нее ложку, нож или другой предмет и закрепить ситечко на посудине.
Такой способ использования петельки на ситечке продемонстрировали в TikTok.