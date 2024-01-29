Цены на строительство растут, больше всего подорожали стройматериалы

Ведущий аналитик Департамента статистики Юло Паулус отметил, что по сравнению со средним значением 2022 года индекс цен на строительство в 2023 году вырос на 6,1%, в том числе рабочая сила подорожала на 7,0%, использование техники — на 9,8% и материалы — на 5,2%. „По объемам на рост индекса цен на строительство более всего повлияло повышение ценна материалы, что составило 52% от роста индекса“, — добавил Паулус.

По сравнению с четвертым кварталом 2022 года индекс цен на строительство вырос в том же квартале 2023 года на 2,2%. Оплата рабочей силы выросла на 5,6%,использование техники — на 3,8% и материалы — на 0,3%.

Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы в четвертом квартале 2023 года снизился по сравнению с третьим кварталом на 0,3% и по сравнению с четвертым кварталом 2022 года повысился на 1,4%.

Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов на строительной площадке и подразделяется на три основные группы: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы. При расчете индекса цен на строительство учитываются четыре группы строений: частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчете индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы „Индекс цен на строительство“ по заказу Министерства экономикии коммуникаций с целью получения обзора текущего состояния экономики Эстонии.