Названы антитренды интерьера, которые показывают, что вы отстали от жизни

Так, в новом сезоне 2024 года тренды поменялись, и монохром больше не пользуется уважением дизайнеров. Так, холодные нейтральные оттенки и невзрачные интерьеры больше не в моде. Тренд в этом сезоне — яркие акценты и интересные детали.

Если монохром вышел из моды только сейчас, то фотообои уже давно могут сказать о том, что владелец квартиры не разбирается в трендах.

Как объяснила Лайфу арт-директор мебельного бренда „Дятьково Design“ Наталья Веденова, фотообои сложно органично вписать в интерьер, а эксперименты с ними ушли далеко в прошлое.

„Если же хочется красок — акцентная стена и полотно с авангардным рисунком станут наилучшим решением“, — рассказывает эксперт.

Еще один антитренд — предметы, выполненные из некачественного пластика и синтетики. Они всегда делают весь ремонт дешевле и сами быстро теряют вид. Эксперт рекомендует заменять такие предметы на детали из натуральных материалов, например, дерева и камня.

При этом мебель можно выбирать из современных экологичных материалов, имитирующих природные текстуры.

„В тренде тактильность, поэтому наряду с выразительными рисунками дерева и камня актуальны фасады в отделке шелковой эмалью и вставки, декорированные тиснением“, — отмечает арт-директор.

Следующий прием-антитренд — слишком большое количество декора. Сейчас можно выбрать несколько элементов декора, но отдавать предпочтение предметам искусства и необычным формам.

Один источник света, по словам эксперта, теперь тоже немодно.

„Свет — это то, что заставляет интерьер заиграть новыми красками. Многоуровневое освещение меняет визуальное восприятие пространства, разделяя его на функциональные зоны в зависимости от потребностей“, — делится с Лайфом Наталья Веденова.

Например, можно установить напольный светильник для чтения, точечная освещение, которая снимет напряжение после работы, специальную подсветку шкафов – витрин, а также светильники с датчиками движения у основания кровати.