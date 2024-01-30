Про пыль в доме забудете надолго: поможет хитрость с грейпфрутом
Одним из средств, которое помогает поддерживать чистоту в доме как можно дольше, является настой кожуры грейпфрута.
Как сделать средство против пыли
Далеко не все хозяйки знают, что отходам цитрусовых можно найти полезное применение для уборки дома. Достаточно добавить к ним уксус и получится средство идеальное средство, которое существенно упростит работу по дому.
Приготовить его чрезвычайно просто.
1. Кожуру грейпфрута без пленок и других остатков сложите в банку.
2. Залейте кожуру уксусом и плотно закройте емкость.
3. Поставьте банку в темное прохладное место.
4. Спустя 3 дня добавьте к кожуре и уксусу воду. Запах уксуса должен стать не таким интенсивным.
5. Перелейте средство в бутылочку с пульверизатором.
При необходимости распылите средство на пыльную поверхность и протрите тряпкой. Загрязнения исчезнут. После этого пыль не так быстро будет оседать на поверхности.
Что еще помогает от пыли
Помимо жидкости из уксуса и кожуры грейпфрута для предотвращения появления пыли можно также использовать глицерин. Просто налейте несколько капель средства в миску с кипяченой водой, обмакните мягкую ткань, отожмите ее и тщательно протрите мебель. Благодаря этому вы создадите своеобразное покрытие и мебель на долгое время станет пыленепроницаемой.