Дизайнеры рассказали о возвращении моды на старый элемент интерьера

Этот материал, созданный из измельченного известняка, претерпевшего высокотемпературное обжигание и смешанного с водой, окрашивается натуральными пигментами, пишет mydecor.ru. В то же время, несмотря на это, штукатурка является одним из самых древних декоративных покрытий, широко распространенных в средиземноморских странах, говорит Жюстин Сиро из французской компании Ressource, специализирующейся на производстве красок и обоев.

Преимущества штукатурки включают в себя ее естественную воздухопроницаемость, нетоксичность и экологичность. Высокий уровень pH делает материал устойчивым к бактериям и плесени. Благодаря отсутствию летучих органических соединений в известковой краске, при ее нанесении нет неприятного запаха.

Техника нанесения штукатурки имеет ключевое значение для создания различных фактур. Дизайнер Дэн Скотти рекомендует использовать акриловую грунтовку и грубую кисть для подготовки поверхности. Типичные типы мазков включают горизонтальные, вертикальные и волнистые, при этом выбор зависит от желаемого эффекта.

Так, для создания ощущения уюта и тепла в больших пространствах дизайнеры предпочитают использовать краски на известковой основе. В спальне же, чтобы создать атмосферу кокона, декоративную штукатурку наносят как на стены, так и на потолок.

Важно отметить, что штукатурка находит свое применение не только в больших помещениях, но и в ванной комнате. Здесь можно позволить себе экспериментировать с необычными фактурами и оттенками, придавая пространству драматичность и особый характер.