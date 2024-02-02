Вы об этом не знали, и зря: для чего нужны прорези на терке сбоку

Самая популярная сторона терки — там, где расположены средние дырки. А вот сбоку существуют прорези, которые мало кто использует. Вместе с „Главредом“ расскажем, зачем они нужны и как можно использовать

Зачем нужны прорези сбоку

В современных кулинарных реалиях они часто остаются без внимания, и зря. Эти узкие прорези идеально подходят для нарезки продуктов тонкими ломтями. Если нужно нарезать твердый сыр или огурец практически почти прозрачными ломтиками эта сторона терки — ваш незаменимый помощник.

Как правильно использовать длинные прорези

Для начала положите терку горизонтально: Нужно, чтобы сторона с узкими щелями оказалась сверху.

Возьмите необходимый продукт, например, кусок твердого сыра или огурец и просто проведите продукт по узким прорезям. В результате у вас получатся почти прозрачные слайсы — вам для этого не понадобятся специальные ножи и другие кухонные приспособления.

Эта сторона терки необходима при приготовлении блюд, где важен внешний вид. С их помощью вы сможете нарезать продукты максимально тонкими слайсами.