Пять способов обновить ванную менее чем за 15 евро

Он добавляет, что крючки ( SKOGSVIKEN ) стоимостью от 1 евро также отлично подходят для хранения текстиля для ванной или мелких предметов, и их можно повесить практически где угодно. Пространство над дверью также может быть местом для хранения вещей. Это место часто упускают из виду, но это идеальное место для чистых полотенец.

2. Как и в любой маленькой комнате, используйте всю высоту стены . Дизайнер интерьера отмечает, что если комната маленькая, важно использовать ее высоту до потолка. „Если нет места для стенных шкафов, то для этой цели можно умело использовать стены и другие узкие места. Небольшое пространство между шкафами может быть очень полезным – можно разместить, например, узкую корзину для белья SKUBB (9.99 евро) или полку VESKEN (от 10 евро). Вешалка ENUDDEN (3.49 евро), повешенная на дверь, может создать дополнительное место, например, для халатов или полотенец“, – предлагает дизайнер интерьера.

Например, цена полотенец DIMFORSEN начинается всего с 2.49 евро, и вы можете выбирать из трех разных цветов. Цена нового коврика для ванной FINTSEN или занавески для душа BJÄRSEN начинается с 2 евро.

1. Обратите внимание на текстиль. „Самый простой и доступный способ обновить ванную комнату – это сменить текстиль и практичные аксессуары. Эффект новизны можно создать даже не перекрашивая стены и не меняя плитку. Все, что вам нужно сделать, это купить новую занавеску для душа, коврик для ванной, банные полотенца, мыльницу или другие аксессуары подходящего цвета – это не будет стоить больше 15 евро, но все равно окажет огромное влияние. Новые аксессуары должны соответствовать существующей цветовой палитре стен и пола вашей ванной комнаты“, – говорит Кастро .

Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии Педро Кастро делится простыми и доступными способами обновить одну из самых маленьких комнат в вашем доме – ванную. Несколько решений для хранения вещей доступны в IKEA по новой, более низкой цене. Стремясь сделать товары доступными для большего числа людей, IKEA с 1 февраля снизила цены на более чем 1000 предметов интерьера.

3. Наведите порядок. „Одна из самых частых ошибок в ванной – хранить средства гигиены на краю ванны или на полу душевой. В маленькой ванной комнате беспорядок может стать главным виновником того, что она выглядит уставшей, к тому же ее сложнее чистить. На этом этапе могла бы помочь настенная полка в ванной стоимостью несколько евро“, – говорит Кастро.

Дизайнер добавляет, что есть и решения, не требующие сверления отверстий в плитке, поскольку крепятся с помощью присосок – от полочек для душа до держателей для зубных щеток. Например, устранить беспорядок поможет угловая полка TISKEN на присоске за 5.99 евро или двухуровневая полка для душа KROKFJORDEN за 9.99 евро.

4. Храните вещи в коробках. Даже если шкаф или ящики готовы поглотить беспорядок, стоит устоять перед этим искушением. Предметы схожего назначения можно собирать в ящики для хранения – например, домашний спа, косметика, предметы личной гигиены и т. д. Небольшие органайзеры в ящиках помогают держать беспорядок под контролем. Ящик для хранения GODMORGON с двумя отделениями станет отличным помощником в этом и стоит 12.99 евро.

5. Добавьте индивидуальности. Чтобы создать домашний спа-салон, вы можете добавить в ванную комнату несколько декоративных предметов. „Например, вы можете расположить на открытых полках растение, любимый аромат и несколько свежих полотенец. Небольшие вазы и цветы добавляют красок и создают расслабляющее настроение в ванной комнате. Коробки из натуральных материалов, таких как бамбук, или стеклянные контейнеры SILVTJÄRN (3.99 евро), могут стать красивым и практичным акцентом, поддерживающим порядок в мелких вещах. Вы можете использовать красивые корзины для своих любимых кремов и баночек, чтобы все, что нужно, было под рукой“, – делится Кастро.

IKEA снижает цены

Исходя из стремления IKEA улучшить повседневную жизнь многих людей, с февраля 2024 года IKEA снизит цены на более чем 1000 товаров. IKEA снижает цены на большую часть своего ассортимента, а это в общей сложности сотни товаров в разных категориях – от очень известных и любимых товаров, таких как диваны, кресла и решения для хранения вещей, до небольших предметов мебели. Например, комод MALM будет стоить 79 евро вместо прежних 89 евро, потолочный светильник NYMÅNE будет стоить 39.99 евро вместо 59.99 евро, письменный стол MICKE будет стоить 79 евро вместо 99 евро, а ящик DRONA будет стоить 2.99 евро вместо 3.99 евро). Мы также снижаем цены на такие товары, как мягкая игрушечная акула, классическая полка KALLAX, многие одеяла (например, одеяло SMÅSPORRE) и многие другие товары для дома.

Товары IKEA по новой, сниженной цене можно найти на сайте IKEA.