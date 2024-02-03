Биолог перечислил самые ядовитые домашние растения

Многие хозяева таких комнатных любимцев не знают, что они могут принести непоправимый вред здоровью. Поэтому необходимо помнить о мерах предосторожности при разведении цветов на подоконнике.

„Олеандр очень любят из-за красивых цветков. Но они обладают резким ароматом и могут вызывать головокружение и головную боль у маленьких детей. Олеандр ядовит целиком, даже мед, полученный из этого растения, опасен. А если сок этого растения попадет в рот, то возможен летальный исход. Несколько смертельных случаев среди детей фиксируют каждый год“, - сообщил Алексей Филин в интервью радио Sputnik.

„Коварным“ цветком специалист называет и диффенбахию, которую из-за незнания часто используют для украшения детских садов. Растение очень неприхотливо и хорошо растет. Его называют „молчаливой розгой“, так как его добавляли в пищу рабам, чтобы они не могли разговаривать из-за отека гортани. Сок этого растения является причиной серьезного отравления.

Среди растений, к которым стоит относиться с осторожностью, биолог также выделил плющ, аданиум и молочай. Вызвать не только отравление, но и спровоцировать аллергию, могут также монстера и филодендрон. Такие растения, особенно если есть маленькие дети и животные, не стоит держать в доме.

„При обрезке надо стараться, чтобы рядом с вами не было ни детей, ни животных, потому что они, увидев, предположим, плющ, могут схватить это растение, чтобы поиграться с ним. Если на стебле выступила белая капля, и вы дотронулись до нее, то руки надо помыть. Если на руку попал млечный сок, и вы потерли глаз, соответственно, глаз начнет воспаляться: эффект от попадания сока на слизистую будет намного сильнее, чем от воздействия на кожу“, – резюмировал Филин.