Вы могли об этом не знать: несколько хитростей, как использовать бумажные полотенца
Однако это далеко не все полезные свойства бумажных полотенец.
Как можно использовать бумажные полотенца
С их помощью можно защитить бутылку с растительным маслом от жирных капель. Просто оберните ее бумажным полотенцем и закрепите обычной резинкой — и использовать бутылку станет удобнее. Даже если капельки масла будут пытаться „сбежать“, полотенце их быстро впитает.
Бумажные полотенца можно использовать при приготовлении еды в микроволновке — с их помощью блюда никогда не получатся сухими. Оберните влажным полотенцем овощи, которые вы собираетесь готовить в микроволновке или просто положите его в емкость с едой — и блюдо получится невероятно сочным.
Кстати, попробуйте перед приготовлением стейка с помощью бумажного полотенца убрать лишнюю влагу. Эта маленькая хитрость поможет приготовить сочное, аппетитное блюдо с хрустящей корочкой.
Бумажные полотенца также помогут просушить зелень для салата. Положите полотенце на дно дуршлага, сверху выложите овощи и встряхните несколько раз — и проблема решена.
Обернув влажным бумажным полотенцем зелень, можно на длительный строк сохранить ее свежесть. Эффект будет лучше, если сначала вы на несколько минут опустите ее в емкость с водой.