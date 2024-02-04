Они выдают нищету: 10 вещей, которые ни в коем случае нельзя держать дома

Дизайнеры интерьера предостерегают от подобных покупок (ведь большинство подобных игрушек выглядят дешево и банально) и советуют избавляться от данных мелочей сразу же, как только ваш ребенок вырос. Например, можно собрать всех пушистиков и отнести в детский дом.

Запомните, что плюшевые игрушки допустимы лишь при наличии детей. Да и то лишь до определенного возраста. Кровать девушки-подростка, усыпанная мягкими мишками и другими животными, вызывает скорее не умиление, а недоумение. К тому же это дополнительный пылесборник, а пыль, как известно, приводит к различным заболеваниям.

Кто придумал, что атласное постельное белье — признак роскоши? На самом деле все специалисты твердят в один голос, что действительно обеспеченные люди никогда не покроют свою кровать подобной безвкусицей и отдадут предпочтение качественным экземплярам, выполненных из хлопка, льна или смеси этих двух материалов.

Нет ничего более удручающего, чем заляпанная полировка, которая просто кричит о неопрятности хозяина и дешевизне интерьера.

Особенно ужасно смотрится зеркало на потолке в спальной комнате. Или шкаф-купе с зеркальными дверцами там же. Зеркальная мебель вообще ужасно непрактична, ведь трудно представить себе человека, который будет с утра до ночи полировать стекло или глянцевую поверхность, чтобы избавиться от отпечатков, пыли и других загрязнений.

Профессионалы своего дела никому не советуют приобретать большие зеркала, обрамленные оригинальными рамами, утверждая, что наличие подобных зеркал в странных и необычных местах вульгарны, во всех смыслах этого слова. Да и желание разглядывать себя во всех ракурсах тоже, согласитесь, не совсем нормально.

Квартира может рассказать о вас гораздо больше, чем вы могли себе представить. Поэтому, чтобы не попасть впросак и не прослыть, мягко говоря, бедным человеком, просто осмотрите внимательно дом и избавьтесь от тех вещей, которые удешевляют и портят весь интерьер.

Печать на холсте и репродукции известных картин

Фейк, каким бы искусно исполненным он ни был, остается лишь подделкой, ничуть не красящей ваш интерьер (и вас в том числе). Что касается ставшей в последнее время столь популярной печати на холсте, то даже самая потрясающая картина станет безобразной дешевкой, если она не размещена в идеальной раме.

Дизайнеры напоминают, что ни один человек из высшего общества или тот, кто разбирается в стилях и трендах, не повесил бы у себя на стене эту вещицу, отыскав ее на прилавке вездесущего салона мебели.

Кстати, постеры и слоганы в рамках дизайнеры называют одним из самых уродливых трендов в интерьере. А ведь это такой популярный прием!

Обилие декоративных подушек

Декоративные подушки конечно же имеют право на существование, но в ограниченном количестве. На диванах подобный аксессуар смотрится неплохо, но вот кровать, на которой высятся разнокалиберные подушки, отдает нафталином и давно уже не является трендом.

Выцветший текстиль и старомодная обивка

Выцветшая обивка на диване, каким бы любимым он для вас ни был, смотрится ужасно и удешевляет не только этот предмет мебели, но и весь интерьер. То же самое касается принтов и узоров, которые вышли из моды еще несколько лет назад.

Это не значит, что нужно выкидывать своего любимчика — достаточно сменить обивку, заказать стильный чехол или красивый плед. И бюджетно, и преобразит комнату!

Посуда со сколами

Это просто никуда не годится — хоть с точки зрения хорошего вкуса, хоть по правилам фэншуй. Сколотую посуду нужно просто выбросить. Жалко, конечно, но это точно не та вещь, которую стоит беречь. Окружать себя красивыми гармоничными вещами — это одно из проявлений заботы о себе. А иначе и до пластиковых тарелок на кухне недалеко.

А что говорят дизайнеры?