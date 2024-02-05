Топ-10 решений для хранения вещей, которые стоят менее 10 евро
Ежегодное исследование IKEA „Домашняя жизнь“ в этом году еще раз подтвердило, что порядок в доме является наиболее важным аспектом для 40 процентов жителей Эстонии, чтобы чувствовать себя дома удовлетворенно и комфортно.
Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии Педро Кастро делится решениями для дома стоимостью до 10 евро, которые помогают организовать кухню, гардероб и прихожую, чтобы облегчить повседневную жизнь. Несколько решений для хранения вещей доступны в IKEA по новой более низкой цене. Стремясь сделать товары доступными для большего числа людей, IKEA с 1 февраля снизила цены на более чем 1000 предметов интерьера.
Для более организованного гардероба
Что делать, если одежды и аксессуаров в гардеробе больше, чем места? Если о шкафе большего размера в данный момент не может быть и речи, то его можно сделать просторнее с помощью гардеробных аксессуаров.
Различные ящики в шкафах позволяют не только правильно хранить аксессуары, нижнее белье и другие мелкие предметы одежды, но и располагать их вертикально и в сложенном виде. Коробки позволяют увидеть каждую вещь, а кроме того, вынимание одной вещи не нарушает порядок в шкафу. Коробки с отделениями STUK от 2.99 евро или коробки SKUBB от 5.99 евро пригодятся для организации гардероба.
Если места в гардеробе меньше, чем одежды, незаменимым помощником в экономии пространства станет вешалка для брюк и юбок GÅRDSMÄSTARE стоимостью 3.99 евро, позволяющая повесить на одну вешалку несколько пар брюк или юбок одновременно.
Вешалка KOMPLEMENT стоимостью 2 евро выходит за пределы гардероба и обеспечивает удобное место, куда можно повесить одежду, чтобы погладить или примерить. Кроме того, на нее удобно повесить мокрую верхнюю одежду.
Для более просторной кухни
Чтобы сделать кухню более просторной, не всегда нужно сносить стены или покупать новую мебель. Дизайнер интерьера предлагает доступные способы осознанно использовать каждый буквально каждый сантиметр вашего дома.
Очень часто забывают о пространстве между кухонной поверхностью и верхним шкафом. А ведь там можно удобно использовать разные рейки (KUNGFORS от 4 евро), магнитные держатели для ножей и крючки – так вы сможете поддерживать чистоту рабочей поверхности и, например, хранить на стене специи, чашки и столовые приборы. Свободная рабочая поверхность обеспечивает больше места для приготовления пищи, и еще это может даже освободить место в ящиках.
Если держать крышки и разделочные доски в вертикальном положении, кухонная столешница, ящики или шкаф будут более организованными. Для этого пригодится основа для разделочных досок и крышек кастрюль AVSTEG по цене 2.99 евро.
Кухонные аксессуары PALYCKE от 2 евро позволят вам максимально эффективно использовать каждый сантиметр вашей кухни. Например, полка или корзина на клипсах легко устанавливаются на шкаф и не требуют сверления отверстий в стене.
Наверное, никому не нравится, когда еда высыпается из упаковки в ящик или на шкаф. Прозрачные и плотно закрывающиеся контейнеры для хранения продуктов IKEA 365+ помогут избежать подобных ситуаций всего за несколько евро. „Прозрачные коробки для продуктов – это простой способ легко найти именно то, что вы ищете при хранении продуктов: когда вы открываете ящик или шкаф, вы сразу можете увидеть, что находится внутри. Коробки для продуктов также помогают сэкономить место в шкафу, потому что их можно складывать друг на друга. Это, вероятно, уменьшает количество пищевых отходов – мы не забываем какая еда есть у нас дома, и поэтому она не портится“, – говорит Кастро.
Вставки для полок VARIERA пригодятся, если вы хотите освободить больше места в шкафах. Они позволяют максимально использовать пространство на полках и создают больше места для тарелок. В зависимости от размера их цены начинаются от 5 евро.
„Организация кухонных принадлежностей и продуктов питания облегчает повседневную жизнь. Поэтому рекомендуется группировать предметы в шкафах и ящиках по их функциям, чтобы они занимали меньше места, чем если бы хранились отдельно“, – делится Кастро. Коробки VARIERA по цене от 2.49 евро позволяют легко организовать кухонные шкафы и ящики. Если в ящиках хранится мелкая кухонная утварь и продукты питания, их легко найти и держать в порядке.
Для чистой прихожей
В довершение всего Педро Кастро делится еще несколькими приемами, которые помогут тем, кому надоела одежда, висящая на спинках стульев, или тем, кто хочет привести в порядок свою обувь.
Дверная вешалка LILLÅNGEN по цене 1.49 евро – отличное решение для создания дополнительного пространства в гардеробе, при этом не требующее сверления каких-либо отверстий. Дверная вешалка пригодится как при нехватке места в шкафу, так и, например, для того, чтобы повесить халат.
Полка для обуви GREJIG по цене 5 евро – практичное решение для организации обуви. Подходит для хранения повседневной обуви как в коридоре, так и в гардеробе. Если в данный момент она не нужна, ее можно легко сложить. Всего можно поставить 3 полки друг на друга, чтобы максимально использовать пространство по высоте.
Полка для обуви MURVEL по цене 1 евро позволяет разместить в два раза больше обуви на одной поверхности в гардеробе или прихожей. Поскольку она позволяет складывать обувь вертикально, экономит место и облегчает поддержание порядка.
IKEA снижает цены
Исходя из стремления IKEA улучшить повседневную жизнь многих людей, с февраля 2024 года IKEA снизит цены на более чем 1000 товаров. IKEA снижает цены на большую часть своего ассортимента, а это в общей сложности сотни товаров в разных категориях – от очень известных и любимых товаров, таких как диваны, кресла и решения для хранения вещей, до небольших предметов мебели. Например, комод MALM будет стоить 79 евро вместо прежних 89 евро, потолочный светильник NYMÅNE будет стоить 39.99 евро вместо 59.99 евро, письменный стол MICKE будет стоить 79 евро вместо 99 евро, а ящик DRONA будет стоить 2.99 евро вместо 3.99 евро). Мы также снижаем цены на такие товары, как мягкая игрушечная акула, классическая полка KALLAX, многие одеяла (например одеяло SMÅSPORRE) и многие другие товары для дома.
Новые продукты по более низкой цене найдете на сайте IKEA.