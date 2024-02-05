Топ-10 решений для хранения вещей, которые стоят менее 10 евро

Наверное, никому не нравится, когда еда высыпается из упаковки в ящик или на шкаф. Прозрачные и плотно закрывающиеся контейнеры для хранения продуктов IKEA 365+ помогут избежать подобных ситуаций всего за несколько евро. „Прозрачные коробки для продуктов – это простой способ легко найти именно то, что вы ищете при хранении продуктов: когда вы открываете ящик или шкаф, вы сразу можете увидеть, что находится внутри. Коробки для продуктов также помогают сэкономить место в шкафу, потому что их можно складывать друг на друга. Это, вероятно, уменьшает количество пищевых отходов – мы не забываем какая еда есть у нас дома, и поэтому она не портится“, – говорит Кастро.