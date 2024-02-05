Обновление кухни: хитрости, которые стоят не дороже 5 евро
Ремонт дома – это всегда вдохновляющий процесс. Многие люди хотят недорого и эффективно обновить свою кухню, чтобы облегчить свою повседневную жизнь. Дизайнер интерьера IKEA делится советами о том, как организовать и обновить кухню, одну из самых посещаемых комнат в доме, при этом сэкономив деньги.
„Поскольку на кухне проводится много времени при приготовлении еды, можно продумать, как сделать этот процесс и проще, и веселее. Такие помощники как кухонная утварь и аксессуары помимо того, что облегчают приготовление пищи, прекрасно с этим справляются. Вы также можете использовать их, чтобы сократить пищевые отходы, жить более экологично и создать более организованную и функциональную среду“, – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии Педро Кастро.
Дизайнер интерьера делится решениями стоимостью до 5 евро, которые помогают улучшить время, проведенное на кухне. Некоторые из предложенных решений можно найти в IKEA по новой более низкой цене. Стремясь стать доступными для как можно большего числа людей, IKEA с 1 февраля снизила цены на более чем 1000 товаров для дома.
Идеи для перемен на кухне забесплатно или до 5 евро
Освободите место. Критически оцените, сколько вещей вы регулярно используете на кухне. Шаг с нулевыми инвестициями – сократить хранение неиспользуемых предметов, чтобы освободить место: рассортируйте их и отдайте или пожертвуйте. Следующий шаг – освободить кухонные поверхности, разложив вещи по ящикам и шкафам, и вы увидите немедленный эффект.
Обновление кухни стоимостью до 1 евро:
Ситечки для чая IDEALISK из нержавеющей стали долговечны и универсальны: их можно использовать даже для добавления специй в суп или сочное рагу, а также для посыпки какао на торт.
Щетка для мытья посуды ANTAGEN. Наличие правильных инструментов при чистке грязных кастрюль может сделать работу более эффективной, а чистка края скребка также облегчит удаление стойких остатков пищи.
Лоток для столовых приборов SMÄCKER упрощает хранение столовых приборов, поэтому вы сможете быстро найти все необходимое для приготовления в кухонном ящике.
Крепежные зажимы BEVARA дольше сохраняют продукты свежими и легко доступны – больше не нужно завязывать пакеты с продуктами, поскольку продукты можно хранить свежими в холодильнике или даже в морозильной камере.
Обновление кухни стоимостью до 2 евро:
Контейнеры для пищевых продуктов PRUTA с крышкой идеально подходят для использования в холодильнике, морозильной камере или в пути, в них можно хранить все: от закусок до остатков еды и отдельных порций. Прозрачные коробки с надписями позволяют легко найти то, что вы ищете.
Многоразовые пакеты ISTAD сохраняют свежесть содержимого, выдерживают холод и могут быть наполнены содержимым при температуре до 50 градусов. Они также помогают эффективно поддерживать порядок на кухне.
Обновление кухни стоимостью до 3 евро:
Текстильные кухонные полотенца TORVFLY можно использовать многократно, поэтому вам понадобится меньше бумажных полотенец. Кроме того, у них есть петелька для подвешивания, когда они не используются. Это небольшое, но заметное обновление кухни.
Коврик для сушки посуды NYSKÖLJD можно положить под сушилку для посуды, чтобы впитать капающую воду, или под небольшие бытовые приборы, такие как миксер или блендер, чтобы защитить поверхность от царапин.
Обновление кухни стоимостью до 4 евро:
Овощечистка IKEA 365+ VÄRDEFULL. Овощечистки экономят время и продукты, а также их можно использовать для нарезки овощей для салатов или воков.
Пресс для чеснока KONCIS. Прочный помощник из нержавеющей стали, который справится даже с неочищенными зубчиками чеснока. Его содержимое можно легко извлечь для очистки.
Рейка SUNNERSTA с крючками и контейнером помогает освободить место на рабочей поверхности, сохраняя при этом кухонную утварь под рукой или даже позволяет выращивать травы в пределах досягаемости.
Сушилка для салатов UPPFYLLD долговечна, проста в использовании и чистке и не занимает много места при хранении. Кроме того, миску можно использовать, например, для подачи салата.
Бутылка KORKEN с крышкой. Не только красивая, но и удобная и идеально подходит для хранения внутри дверцы холодильника. Она также подходит для горячих напитков и может использоваться как для подачи воды, так и для хранения сухих ингредиентов. Бутылка меньшего размера идеально подходит для масел или соусов.
Обновление кухни стоимостью до 5 евро:
Набор крышек для пищевых продуктов ÖVERMÄTT работает как крышки и помогает дольше сохранять свежесть продуктов и напитков. Эти крышки подходят для всего: от консервных банок и стеклянной посуды до фруктов и овощей, плюс это экономит ваши деньги и не надо выбрасывать остатки еды.
IKEA снижает цены
Исходя из стремления IKEA улучшить повседневную жизнь многих людей, с февраля 2024 года IKEA снизит цены на более чем 1000 товаров. IKEA снижает цены на большую часть своего ассортимента, а это в общей сложности сотни товаров в разных категориях – от очень известных и любимых товаров, таких как диваны, кресла и решения для хранения вещей, до небольших предметов мебели. Например, комод MALM будет стоить 79 евро вместо прежних 89 евро, потолочный светильник NYMÅNE будет стоить 39.99 евро вместо 59.99 евро, письменный стол MICKE будет стоить 79 евро вместо 99 евро, а коробка DRONA будет стоить 2.99 евро вместо 3.99 евро. Мы также снижаем цены на такие товары, как мягкая игрушечная акула, классическая полка KALLAX, многие одеяла (например, одеяло SMÅSPORRE) и множество других товаров для дома.
Товары IKEA по новой, сниженной цене можно найти на сайте IKEA.