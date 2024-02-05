Обновление кухни: хитрости, которые стоят не дороже 5 евро

„Поскольку на кухне проводится много времени при приготовлении еды, можно продумать, как сделать этот процесс и проще, и веселее. Такие помощники как кухонная утварь и аксессуары помимо того, что облегчают приготовление пищи, прекрасно с этим справляются. Вы также можете использовать их, чтобы сократить пищевые отходы, жить более экологично и создать более организованную и функциональную среду“, – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии Педро Кастро.