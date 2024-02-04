Названы дизайнерские приемы, которые сделают маленькую квартиру визуально больше
Дизайнеры рассказали, при помощи каких приемов можно сделать небольшую квартиру визуально больше, пишет „Рамблер“ со ссылкой на „Вечерняя Москва“.
Специалисты советуют использовать в интерьере теплые цвета. Рекомендуется выбрать два-три неярких цвета, которые стоит использовать в отделке и мебели. Акцентами и контрастами лучше не увлекаться.
Усилить ощущение простора помогут стеклянные двери и перегородки. Это долгоиграющий тренд в зонировании маленьких комнат. Подобные перегородки не перекрывают поток света и смотрятся воздушно.
Также стоит избавиться от визуального шума, который зрительно уменьшает пространство. В маленьких квартирах лучше организовывать преимущественно закрытые системы хранения.
На восприятии маленькой комнаты положительно сказывается лаконичность в декорировании. Не стоит перегружать интерьер мелкими деталями. Кроме того, стоит позаботиться о хорошем освещении.