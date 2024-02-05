Используйте кофе и зубную пасту: как быстро и легко очистить межплиточные швы
Иногда швы плитки настолько загрязняются, что приходится изрядно потрудиться, чтобы вернуть ей прежний вид. Прежде чем браться за сильные химические средства, стоит попробовать самодельную и экологическую жидкость для чистки швов — она растворяет грязь буквально за 10 минут. Затирка будет как новая, и есть вероятность, что вам больше не захочется использовать магазинную химию, пишет Telegraf.
Как очистить межплиточные швы без химии
Грязные поверхности – кошмар каждой хозяйки. Особенно быстро теряют внешний вид стыки напольной плитки. Пыль, грязь и жир могут застревать между плитками, и их очистка часто требует усилий и использования сильных химикатов. Но многие люди не догадываются, что у них дома есть экологические и не менее эффективные препараты
Один из самых простых способов — использовать разрыхлитель. Просто приготовьте из него густую пасту и нанесите ее на швы между плиткой. Через 2 часа смойте средство влажной тряпкой.
Зубная паста также подойдет для очистки межплиточных швов. Смажьте пастой промежутки между плитками и оставьте на 30 минут. По истечении этого времени смойте теплой водой.
Для очистки темной затирки стоит использовать кофейную гущу. Втирайте ее в грязные пространства между плитками влажной тряпкой. Кофейная гуща идеально подходит для удаления загрязнений, а также для удаления и предотвращения повторного появления плесени на затирке.
Как удалить грязь на затирке за 10 минут
Эта жидкость для чистки швов не только экологична, но еще и дешевая. Вам понадобится 0,5 стакана пищевой соды, несколько капель перекиси водорода, 2 столовые ложки средства для мытья посуды и 0,5 литра теплой воды. Тщательно перемешайте все ингредиенты и перелейте в распылитель. Нанесите на грязные межплиточные швы. Оставьте на 10 минут и очистите губкой. Затирка будет чистой, как новая.