Используйте кофе и зубную пасту: как быстро и легко очистить межплиточные швы

Как очистить межплиточные швы без химии

Грязные поверхности – кошмар каждой хозяйки. Особенно быстро теряют внешний вид стыки напольной плитки. Пыль, грязь и жир могут застревать между плитками, и их очистка часто требует усилий и использования сильных химикатов. Но многие люди не догадываются, что у них дома есть экологические и не менее эффективные препараты

Один из самых простых способов — использовать разрыхлитель. Просто приготовьте из него густую пасту и нанесите ее на швы между плиткой. Через 2 часа смойте средство влажной тряпкой.

Зубная паста также подойдет для очистки межплиточных швов. Смажьте пастой промежутки между плитками и оставьте на 30 минут. По истечении этого времени смойте теплой водой.

Для очистки темной затирки стоит использовать кофейную гущу. Втирайте ее в грязные пространства между плитками влажной тряпкой. Кофейная гуща идеально подходит для удаления загрязнений, а также для удаления и предотвращения повторного появления плесени на затирке.

Как удалить грязь на затирке за 10 минут

Эта жидкость для чистки швов не только экологична, но еще и дешевая. Вам понадобится 0,5 стакана пищевой соды, несколько капель перекиси водорода, 2 столовые ложки средства для мытья посуды и 0,5 литра теплой воды. Тщательно перемешайте все ингредиенты и перелейте в распылитель. Нанесите на грязные межплиточные швы. Оставьте на 10 минут и очистите губкой. Затирка будет чистой, как новая.