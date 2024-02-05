ВИДЕО | Как уменьшить счета за мусор?

Все мы любим дышать свежим воздухом и любоваться природой. Но чтобы жить в гармонии с окружающей средой, необходимо о ней заботиться – в частности, сортировать мусор.

Часть жителей Эстонии уже вовсю сортируют мусор, другая часть считает, что это очень сложно и непонятно. Съемочная группа передачи „Зеркало“ решила тщательно разобраться в этом вопросе, обратившись к компетентному специалисту и попробовав самостоятельно пересортировать пакет с мусором.

Оказалось, что если исходить из минимальных требований, то на сортировку мусора уходит не так много времени, и результат не заставил себя долго ждать: кучка самого дорогого по стоимости вывоза мусора смешанных и бытовых отходов получилась в разы меньше, чем бесплатная куча.

В одном из квартирных товариществ столичного района Мустамяэ система дала сбой, и проблема у председателя товарищества, Юри возникла в том, что никто не вывозит контейнер для упаковок.

„Одна фирма выставляет неподходящие условия, у другой нет лицензии на вывоз упаковки, третья занимается только стеклом….что делать-то?“ – сокрушается Юри, которому ничего не остается, как брать всё в свои руки и решать вопрос самому.

Юри уже долгое время является председателем квартирного товарищества и очень хорошо справляется со своей работой. Но почему-то ему в голову пришла мысль, что бесплатно упаковку может забирать только одна фирма – Ragn Sells. Хотя на самом деле в Таллинне (да и в других регионах Эстонии) поставщиков таких услуг много.

„Зеркало“ помогло Юри разобраться в этом вопросе, и теперь уж точно будут забирать и вывозить отсортированный мусор товарищества с улицы Sütiste – пластик, картон, металл, стекло, и так далее. Больше никому не придется нести отсортированные упаковки со всего дома в общественный контейнер, а благодаря сортировке мусора многоквартирный дом может экономить тысячи евро в год.

Подробнее смотрите в видеосюжете.