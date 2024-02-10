Платим втридорога, но мерзнем: специалисты отвечают на актуальные вопросы об отоплении

На вопросы „МК-Эстонии ответил эксперт и основатель сообщества по вопросам квартирных товариществ в социальной сети Facebook Сергей Никонов.

Сергей Никонов: Для кого-то холодно – это 18 градусов, а для кого-то – 24 градуса. По нормам, разрешенная температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов.

– Многие жалуются, что у них счета за отопление большие, но в квартире холодно. Почему так может быть и что делать в этой ситуации?

– Первый фактор – расположение дома и тариф поставщика тепла. Второй фактор – это состояние технических систем дома, роза ветров в месте его расположения, т. е. насколько он продуваем. От этого зависит расход тепла и его стоимость.

Если говорить о понятиях горячо/холодно, то они относительны. Для кого-то холодно – это 18 градусов, а для кого-то – 24 градуса. По нормам, разрешенная температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов. Но, действительно, это может быть холодно. Зона комфорта – примерно 22 градуса, от чего можно отталкиваться.

Кроме того, измерять температуру нужно не теми градусниками, которые везде продаются, а специальной аппаратурой.

Часто говорят, что батареи холодные. Но если дом хорошо теплоизолирован, утеплен, хорошие окна стоят, то температура батареи не должна быть очень высокой. На ощупь рука может ощущать холод. Тут еще вопрос в том, что, допустим, у пожилых людей чувство холода смещено. Поэтому проверять температуру батареи рукой неправильно. Температуру нужно замерять в помещении и специальной аппаратурой.

– Также есть и те, у кого в квартире очень жарко, при этом их соседи жалуются председателю, что у них, наоборот, холодно – и просят, чтобы тот еще „поддал жару“. Почему так может быть?

– Да, такое бывает при однотрубной системе. В этом случае квартирное товарищество иногда вынуждено повышать температуру в сети дома для того, чтобы дать минимальную температуру в тех квартирах, где она не соответствует 18 градусам. Тогда получается, что в одной квартире перетопили, а в другой нормальная температура.