Платим втридорога, но мерзнем: специалисты отвечают на актуальные вопросы об отоплении(19)
Зима в этом году выдалась суровая: погодные условия быстро меняются – от слякотных луж до сугробов по пояс, а сильные морозы заставляют людей все больше утепляться. Как следствие, растут и счета за тепло. Строка „за отопление“ в коммунальных счетах в зимние месяцы, как правило, содержит самые большие суммы. Что делать, если дома, несмотря на большие счета, холодно, и как быть, если денег на оплату не хватает – выясняла „МК-Эстония“.
На вопросы „МК-Эстонии ответил эксперт и основатель сообщества по вопросам квартирных товариществ в социальной сети Facebook Сергей Никонов.
Сергей Никонов: Для кого-то холодно – это 18 градусов, а для кого-то – 24 градуса. По нормам, разрешенная температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов.
– Многие жалуются, что у них счета за отопление большие, но в квартире холодно. Почему так может быть и что делать в этой ситуации?
– Первый фактор – расположение дома и тариф поставщика тепла. Второй фактор – это состояние технических систем дома, роза ветров в месте его расположения, т. е. насколько он продуваем. От этого зависит расход тепла и его стоимость.
Если говорить о понятиях горячо/холодно, то они относительны. Для кого-то холодно – это 18 градусов, а для кого-то – 24 градуса. По нормам, разрешенная температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов. Но, действительно, это может быть холодно. Зона комфорта – примерно 22 градуса, от чего можно отталкиваться.
Кроме того, измерять температуру нужно не теми градусниками, которые везде продаются, а специальной аппаратурой.
Часто говорят, что батареи холодные. Но если дом хорошо теплоизолирован, утеплен, хорошие окна стоят, то температура батареи не должна быть очень высокой. На ощупь рука может ощущать холод. Тут еще вопрос в том, что, допустим, у пожилых людей чувство холода смещено. Поэтому проверять температуру батареи рукой неправильно. Температуру нужно замерять в помещении и специальной аппаратурой.
– Также есть и те, у кого в квартире очень жарко, при этом их соседи жалуются председателю, что у них, наоборот, холодно – и просят, чтобы тот еще „поддал жару“. Почему так может быть?
– Да, такое бывает при однотрубной системе. В этом случае квартирное товарищество иногда вынуждено повышать температуру в сети дома для того, чтобы дать минимальную температуру в тех квартирах, где она не соответствует 18 градусам. Тогда получается, что в одной квартире перетопили, а в другой нормальная температура.
– Что делать тем, у кого перетоп?
– Есть системы терморегуляторов, которые в какой-то степени могут регулировать подачу тепла. Но, в принципе, дома со временем должны переходить на двухтрубную систему. Она позволяет уравновесить температуры по этажам.
Бывает, что в доме несбалансированная система, т. е. стояки находятся на разном расстоянии от теплоузла. Тогда система должна быть отбалансирована. В домах это не всегда делают, поскольку это стоит денег и на этом пробуют экономить.
– Может ли температура в квартире зависеть от этажа?
– Да, безусловно. При однотрубной системе подача тепла в батареи идет сверху вниз. То есть пока тепло доходит до первого этажа, теплоноситель остывает. Чтобы решить проблему перетопа на верхних этажах, можно поставить регуляторы или байпасы. Их нельзя ставить самому, надо решать вопрос вместе с товариществом. Байпас ставят на трубу. Он позволяет закрыть поток на батарею, но не влияет на температуру того, что поступает дальше по трубе.
– Можно ли разместить радиатор не под окном в комнате, а, скажем, на внутренней стене квартиры?
– Если исходить из того, что вся система теплоснабжения относится к совместной собственности, то вносить изменения без договоренности – запрещено. Должен быть проект, расчеты того, насколько это повлияет на квартиры и в целом на способность отопления дома.
Раньше во многих торцевых квартирах ставили одну батарею под окном и одну на торцевой стене, чтобы ее прогревать.
– Ситуация: в одной квартире нет жильцов, поэтому там батареи стоят на минимальном обогреве. Из-за этого в соседней квартире холодно и приходится сильнее топить – соответственно, и платить больше. Можно ли как-то избежать такой ситуации?
– Эта проблема существует столько лет, сколько ставят алокаторы на батареи. Я знаю, что в некоторых случаях дело доходило до Госсуда.
В старых домах очень слабая теплоизоляция между квартирами. Было проведено исследование: в одной из квартир отключили отопление, и за счет соседних квартир там поддерживалась температура в районе 14 градусов.
Старые терморегуляторы, которые поставляли 2–3 года назад, позволяли полностью перекрыть подачу тепла. Те регуляторы, которые сейчас ставят, не дают этого сделать. Можно выкрутить на минимум, но остается температура, которой достаточно для прогрева помещения.
С другой стороны, тут чисто вопрос бизнеса. Идея алокаторов подается в том ключе, что они помогают экономить. На самом деле – нет. Фирмы говорят, что 70% затрат тепла можно распределять по показаниям алокаторов и 30% по квадратным метрам. На самом деле исследования показывают, что должно быть наоборот – 25–30% по алокатору и остальное по площади. Тогда люди не будут заинтересованы выкручивать все до минимума. Но тогда пропадает сама эффективность установки алокаторов.
Со старыми же алокаторами есть решение – специальные „шапочки“, которые ставятся в терморегуляторы и исправляют их недостаток.
– Как можно сэкономить на отоплении без ущерба для себя и окружающих?
– Это самый сложный вопрос. Я бы сказал, что это общая задача всего дома. Естественно, это теплоизоляция крыши, фундамента, цоколя, возможно – и всей коробки дома. Установка современного теплоузла, замена радиаторов и труб. То есть это комплекс работ, который должен проводиться во всем доме. По-другому проблему не решить.
Но есть нюанс: если в доме начинается экономия, то падает прибыль фирмы, которая продает тепло. А она в этом не заинтересована. Поэтому стоимость тепла все равно будет немножко повышаться.