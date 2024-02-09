Названы самые модные растения для дома 2024 года

Ампельные и вьющиеся растения. Эти растения, такие как эпиприниумы, плющи и церопегии, стоящие полках или свисающие с потолка, придадут любому интерьеру элегантности.

Цветные кактусы. Кактусы с необычными цветами, такие как ярко-красные, розовые и желтые гимнокалициумы Михановича, становятся популярным дополнением интерьера и коллекции растений.

Розовые растения. Растения с яркой розовой листвой, такие как калатея Орната с тонкими белыми и розовыми прожилками на листьях, приносят деликатные цветовые акценты в интерьер.

Растения с эффектными плотными листьями. Драцена, фикус каучуконосный и алоказия с большими сочными листьями впечатляют своим внешним видом и легкостью ухода.

Суккуленты. Идеальный выбор для садоводов-новичков, суккуленты неприхотливы и способны накапливать влагу, что делает их отличным вариантом для тех, кто не хочет тратить много времени на уход.

Кокедама. Этот японский метод выращивания растений в моховых шарах, известных как кокедама, предоставляет уникальный способ украшения интерьера с использованием различных видов комнатных растений.

Нестареющая классика. Растения, такие как замиокулькас, филодендрон и монстера, продолжают оставаться классическими и популярными в мире комнатных растений.