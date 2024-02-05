Они всегда будут в моде: 10 идей интерьера от наших бабушек — а у вас в квартире это есть?
И не думайте, что предметы декора наших бабушек уже давно никто не использует и они вышли из моды. Вовсе нет! Даже наоборот, сейчас стиль ретро находится на пике популярности. Эти удивительные женщины умудрялись создать уют и гармонию буквально из ничего, пишет wday.ru.
Главное — подойти к оформлению современной квартиры с умом и не копировать со стопроцентной точностью стиль 70-х и 80-х. А вот разбавить винтажными вещами современный дизайн очень даже советуем. Это сразу же выдаст в вас хороший вкус.
Мы собрали 10 вещей, которые любили использовать наши бабушки в оформлении квартиры и которые не потеряли актуальность и в наши дни. Смотрите и вдохновляйтесь!
Обои в цветочек
Во-первых, это очень мило. А во-вторых, стильно. Главное — не превращать дом в сплошной сад цветов, а к примеру, использовать обои в цветочек в одной из комнат или на одной из стен. Не забудьте дополнить их занавесками, коврами и пледами в такой же романтичной расцветке, винтажными предметами декора и живыми букетами!
Вязаные кружевные салфетки
Помните, как любила эти салфетки бабушка? Да еще и делала их своими руками. Вы, кстати, тоже можете попробовать связать этот аксессуар для дома самостоятельно (благо на YouTube имеется множество роликов с подобными мастер-классами). Хотя сейчас такие салфетки, которые уже стали винтажными, продаются и в магазинах.
Металлическая кровать
Сейчас металлическую кровать относят к ретростилю и продают за немалые деньги. Так что если она досталась вам по наследству, вы — счастливчик!
Смело перекрашивайте этот необходимый для любого дома предмет мебели в любимый цвет и чувствуйте себя принцессой. Или королевой.
Сервант с посудой
С конца 90-х годов показывать посуду всем гостям считалось несовременным. Но все меняется. В наши дни шкафы с огромными стеклами, через которые виден сервиз, снова на пике популярности! Только не стоит ставить его в комнату, как делали наши бабушки, лучше всего он смотрится на кухне и в столовой.
Тюлевые занавески с узором
В последнее время в сети стало появляться все больше блогеров, которые предлагают купить у них тюлевые занавески с узорами. Да-да, те самые, что вешали на карнизы в 70-х и 80-х. Они, кстати, особенно красиво смотрятся в светлых кухнях с большими окнами.
Комнатные растения на подоконнике
Комнатные растения точно никогда не выйдут из моды! Они создают в доме особый уют и тепло. Еще можно последовать примеру наших бабушек и выращивать на подоконниках полезные растения. Как насчет мяты? Ее потом можно добавлять в чай или в маски для лица.
Декоративные тарелки на стене
Декоративные тарелки на стенах могут выглядеть очень красиво! Особенно если они по цвету и форме подходят к дизайну квартиры.
Плетеная корзина
Ваша бабушка в плетеной корзине наверняка хранила клубки ниток или газеты с книгами. А мы предлагаем положить в этот аксессуар ракушки, ароматические свечи, маленькие горшки с цветами. Необычно и стильно.
Чемодан на видном месте
Советские чемоданы в наше время — это роскошь. Не обязательно ехать с ним на отдых в Сен-Тропе, а вот сделать из него предмет декора необходимо. Дизайнеры часто используют чемоданы своих бабушек в качестве журнального или прикроватного столика. Смотрится очень здорово!
Яркий ковер
Кто сказал, что это моветон? Яркий ковер с орнаментом может стать единственным или дополнительным ярким акцентом. Единственное правило: мебель должна быть современной и желательно светлой.