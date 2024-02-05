Они всегда будут в моде: 10 идей интерьера от наших бабушек — а у вас в квартире это есть?

Главное — подойти к оформлению современной квартиры с умом и не копировать со стопроцентной точностью стиль 70-х и 80-х. А вот разбавить винтажными вещами современный дизайн очень даже советуем. Это сразу же выдаст в вас хороший вкус.

Мы собрали 10 вещей, которые любили использовать наши бабушки в оформлении квартиры и которые не потеряли актуальность и в наши дни. Смотрите и вдохновляйтесь!

Обои в цветочек

Во-первых, это очень мило. А во-вторых, стильно. Главное — не превращать дом в сплошной сад цветов, а к примеру, использовать обои в цветочек в одной из комнат или на одной из стен. Не забудьте дополнить их занавесками, коврами и пледами в такой же романтичной расцветке, винтажными предметами декора и живыми букетами!

Вязаные кружевные салфетки

Помните, как любила эти салфетки бабушка? Да еще и делала их своими руками. Вы, кстати, тоже можете попробовать связать этот аксессуар для дома самостоятельно (благо на YouTube имеется множество роликов с подобными мастер-классами). Хотя сейчас такие салфетки, которые уже стали винтажными, продаются и в магазинах.

Металлическая кровать

Сейчас металлическую кровать относят к ретростилю и продают за немалые деньги. Так что если она досталась вам по наследству, вы — счастливчик!

Смело перекрашивайте этот необходимый для любого дома предмет мебели в любимый цвет и чувствуйте себя принцессой. Или королевой.

Сервант с посудой

С конца 90-х годов показывать посуду всем гостям считалось несовременным. Но все меняется. В наши дни шкафы с огромными стеклами, через которые виден сервиз, снова на пике популярности! Только не стоит ставить его в комнату, как делали наши бабушки, лучше всего он смотрится на кухне и в столовой.

Тюлевые занавески с узором

В последнее время в сети стало появляться все больше блогеров, которые предлагают купить у них тюлевые занавески с узорами. Да-да, те самые, что вешали на карнизы в 70-х и 80-х. Они, кстати, особенно красиво смотрятся в светлых кухнях с большими окнами.

Комнатные растения на подоконнике