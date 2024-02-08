Обработайте стены и окна этим маслом и на них никогда не будет плесени: простой лайфхак для дома

Чаще всего плесень на окнах появляется в зимнее время года, когда на окнах образуется конденсат и помещения редко проветриваются. Поэтому для предотвращения появления грибка нужно наладить хорошую вентиляцию и следить за тем, чтобы на окнах не было влаги. А если рамы и стены вокруг них уже покрылись плесенью, поможет натуральное средство, которое можно приготовить самостоятельно.

Чем убрать черные пятна плесени на окнах

Основным ингредиентом чудо-средства является масло чайного дерева. Оно обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что позволяет использовать как отличное оружие против плесени.

Чтобы приготовить раствор, понадобится немного эфирного масла чайного дерева, вода и пульверизатор. Смешайте одну чайную ложку масла чайного дерева с одной чашкой воды и залейте в бутылочку с распылителем.

Перед использованием хорошо встряхните бутылку. Это гарантирует, что масло чайного дерева равномерно распределится по раствору.

Опрыскайте заплесневелые участки раствором чайного дерева. Пораженные места должны быть хорошо покрыты средством.

Оставьте на 30 минут, а затем потрите мягкой щеткой или губкой. Подождите еще 30 минут, чтобы убедиться, что антибактериальное средство проникло достаточно глубоко.

После этого протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки плесени. Затем протрите обработанный участок насухо.