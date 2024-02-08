Дизайнеры рассказали, от какой моды в интерьерах пора избавиться

Дизайнеры также высказывают свое мнение относительно популярности копий дизайнерской мебели, приобретаемых вместо оригиналов. Здесь стоит подходить к выбору аккуратно, потому что „подделки“ бывают часто неудобными и нежизнеспособными.

Тема экологии становится все более важной в современном дизайне, и многие дизайнеры предпочитают использовать устойчивые материалы, винтажную мебель или изделия, сделанные из переработанных материалов. Такой дизайн с учетом экологически чистых материалов и повторного использования становится приоритетом для создания уникального и современного интерьера вместо покупок новой мебели.

Кроме того, дизайнеры советуют отказаться от маленьких ковров в гостиной, предпочитая более крупные модели, и акцентируют внимание на „многослойности с использованием покрытий разных размеров и текстур для достижения интересного и гармоничного интерьера.