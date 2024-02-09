Отмечаете День святого Валентина дома? Как сделать день особенным, доступные идеи до 15 евро

По словам дизайнера, стол можно не только красиво накрыть, но и изменить его расположение, чтобы создать более особенное настроение. Например, если обеденный стол обычно располагается у окна, его можно переместить в центр комнаты. А напитки или закуски можно расположить на табурете рядом со столом.

Дизайнер интерьера добавляет, если у вас яркая скатерть, добавьте к столу бокалы или тарелки пастельных оттенков, чтобы добиться гармоничного вида. Однако в случае, если у вас скатерть пастельных тонов, можно добавить более темную или яркую посуду и столовые приборы. Например, пастельно-розовые стаканы POKAL (1,29 евро) могут стать хорошим способом добавить красок столу.

„У многих из нас наверняка есть дома одна или даже несколько скатертей. Добавьте ее на стол и дополните парочкой тематических украшений. Возможно, достаточно новых бумажных или текстильных салфеток. Закуски вместо обычных тарелок или мисок можно подать на подносе из натурального дерева (SMÖRLING, 14,99 евро), что добавляет лаконичности и особенной антуража. Даже если вы не планируете готовить что-то особенное, то, как подается еда, придает ужину что-то особенное“, — объясняет А. Салусте. Сама еда также может быть декоративным элементом, например, красиво поданное печенье KAFFEREP в форме сердца (1,29 евро) или печенье другой формы.

Красиво накрытый стол – это простой способ создать дома душевную ресторанную атмосферу. Накрыть стол для романтического ужина дома не составит труда: праздничная посуда и бокалов, красивой скатерти – уже создаст должный эффект. Для этого дизайнер интерьера рекомендует сначала посмотреть, что есть дома для накрытия праздничного стола, чтобы было понятно, что стоит приобрести для создания праздника.

Создайте романтику с помощью освещения

„При входе в ресторан нас обычно встречает приглушенный свет и приятная фоновая музыка. Даже если мы этого не замечаем, освещение играет важную роль в создании настроения. Итак, планируя романтический ужин, забудьте об обычном общем освещении и используйте вместо него какое-нибудь декоративное освещение. Комбинируя торшеры и настольные лампы на разной высоте, вы можете создать волшебную и уютную атмосферу“, — говорит дизайнер. Лаконичные настольные лампы, обеспечивающие мягкий свет, можно приобрести начиная всего с 4 евро (BARLAST).

Неотъемлемая часть романтического ужина – теплый свет свечей (свечи FENOMEN, цена от 1,29 евро). Свечи можно поставить как на обеденном столе, так и в других углах комнаты. Свечи разной высоты также можно разместить группой на подсвечнике (SKURAR, 4,99 евро). Для придания уюта, свечу можно поставить и в вазу (POMP, 2,99 евро).

Если дома есть дети или домашние животные, стоит отдать предпочтение более безопасному решению – свечам на батарейках.

„Гирлянды также могут сделать общий вид уютнее. Поэкспериментируйте, повесив их на окно, в разные места комнаты или вплетите в украшения стола. Например, гирлянду SNOYRA (6,99 евро) можно поместить в стеклянную бутылку, чтобы создать акцент на праздничном столе“, — предлагает Аннели Салусте.

IKEA снижает цены

Основываясь на стремлении IKEA улучшить повседневную жизнь для многих, с февраля 2024 года IKEA снизила цены на более чем 1000 товаров. IKEA снизила цены на большую часть своего ассортимента, а это в общей сложности сотни товаров в разных категориях — от хорошо известных и любимых товаров, таких как диваны, кресла и решения для хранения вещей, до небольших предметов мебели. Например, цена коробки DRÖNA снижена с 3,99 евро до 2,99. Цена игрушечной акулы BLÅHAJ снижена с 24,99 евро до 19,99. Потолочный светильник NYMÅNE стоит теперь 39,99 евро вместо 59,99 евро. Цена полки KALLAX снижена с 79,99 евро до 69,99. Письменный стол MICKE вместо 99 евро теперь 79 евро. Цена комода MALM — 79 евро вместо 89 евро.

Теперь цена ещё ниже на следующие товары: https://www.ikea.ee/ru/teper-cena-eshyo-nizhe