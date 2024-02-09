Отмечаете День святого Валентина дома? Как сделать день особенным, доступные идеи до 15 евро
Празднование Дня святого Валентина дома может стать отличным способом насладиться особенными моментами с любимым человеком в уютной обстановке. Однако, чтобы это был не просто обычный ужин дома, дизайнер интерьера делится простыми и доступными приемами для создания романтического настроения.
IKEA Eesti sisekujundaja Anneli Saluste jagab nõuandeid, kuidas veeta kodus toredalt aega, kasutades lihtsaid ja taskukohaseid võimalusi ning kodusisustuslahendusi. Mitmed hoiuahendused on IKEAs saadaval uue madalama hinnaga. Püüdes olla taskukohane võimalikult paljudele, alandas IKEA 1. veebruarist enam kui 1000 kodusisustuskauba hinda.
Начните с сервировки стола
Красиво накрытый стол – это простой способ создать дома душевную ресторанную атмосферу. Накрыть стол для романтического ужина дома не составит труда: праздничная посуда и бокалов, красивой скатерти – уже создаст должный эффект. Для этого дизайнер интерьера рекомендует сначала посмотреть, что есть дома для накрытия праздничного стола, чтобы было понятно, что стоит приобрести для создания праздника.
„У многих из нас наверняка есть дома одна или даже несколько скатертей. Добавьте ее на стол и дополните парочкой тематических украшений. Возможно, достаточно новых бумажных или текстильных салфеток. Закуски вместо обычных тарелок или мисок можно подать на подносе из натурального дерева (SMÖRLING, 14,99 евро), что добавляет лаконичности и особенной антуража. Даже если вы не планируете готовить что-то особенное, то, как подается еда, придает ужину что-то особенное“, — объясняет А. Салусте. Сама еда также может быть декоративным элементом, например, красиво поданное печенье KAFFEREP в форме сердца (1,29 евро) или печенье другой формы.
Дизайнер интерьера добавляет, если у вас яркая скатерть, добавьте к столу бокалы или тарелки пастельных оттенков, чтобы добиться гармоничного вида. Однако в случае, если у вас скатерть пастельных тонов, можно добавить более темную или яркую посуду и столовые приборы. Например, пастельно-розовые стаканы POKAL (1,29 евро) могут стать хорошим способом добавить красок столу.
По словам дизайнера, стол можно не только красиво накрыть, но и изменить его расположение, чтобы создать более особенное настроение. Например, если обеденный стол обычно располагается у окна, его можно переместить в центр комнаты. А напитки или закуски можно расположить на табурете рядом со столом.
Создайте романтику с помощью освещения
„При входе в ресторан нас обычно встречает приглушенный свет и приятная фоновая музыка. Даже если мы этого не замечаем, освещение играет важную роль в создании настроения. Итак, планируя романтический ужин, забудьте об обычном общем освещении и используйте вместо него какое-нибудь декоративное освещение. Комбинируя торшеры и настольные лампы на разной высоте, вы можете создать волшебную и уютную атмосферу“, — говорит дизайнер. Лаконичные настольные лампы, обеспечивающие мягкий свет, можно приобрести начиная всего с 4 евро (BARLAST).
Неотъемлемая часть романтического ужина – теплый свет свечей (свечи FENOMEN, цена от 1,29 евро). Свечи можно поставить как на обеденном столе, так и в других углах комнаты. Свечи разной высоты также можно разместить группой на подсвечнике (SKURAR, 4,99 евро). Для придания уюта, свечу можно поставить и в вазу (POMP, 2,99 евро).
Если дома есть дети или домашние животные, стоит отдать предпочтение более безопасному решению – свечам на батарейках.
„Гирлянды также могут сделать общий вид уютнее. Поэкспериментируйте, повесив их на окно, в разные места комнаты или вплетите в украшения стола. Например, гирлянду SNOYRA (6,99 евро) можно поместить в стеклянную бутылку, чтобы создать акцент на праздничном столе“, — предлагает Аннели Салусте.
IKEA снижает цены
Основываясь на стремлении IKEA улучшить повседневную жизнь для многих, с февраля 2024 года IKEA снизила цены на более чем 1000 товаров. IKEA снизила цены на большую часть своего ассортимента, а это в общей сложности сотни товаров в разных категориях — от хорошо известных и любимых товаров, таких как диваны, кресла и решения для хранения вещей, до небольших предметов мебели. Например, цена коробки DRÖNA снижена с 3,99 евро до 2,99. Цена игрушечной акулы BLÅHAJ снижена с 24,99 евро до 19,99. Потолочный светильник NYMÅNE стоит теперь 39,99 евро вместо 59,99 евро. Цена полки KALLAX снижена с 79,99 евро до 69,99. Письменный стол MICKE вместо 99 евро теперь 79 евро. Цена комода MALM — 79 евро вместо 89 евро.
Теперь цена ещё ниже на следующие товары: https://www.ikea.ee/ru/teper-cena-eshyo-nizhe