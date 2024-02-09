Полезные советы
09.02.2024, 12:40

Будет слепить чистотой: чем натереть сантехнику, чтобы сияла

 
ФОТО: Gyorgy Barna | Shutterstock

Ванная комната – это место, где мы ожидаем чистоты и свежести. Однако со временем сантехника теряет блеск, тускнеет и покрывается известковым налетом. Не торопитесь покупать дорогостоящие химические средства! Существует множество безопасных и доступных способов, которые помогут вам вернуть сияние сантехнике, пишет Telegraf.

5 способов сделать сантехнику блестящей:

1. Уксус – ваш друг.

  • Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1.

  • Нанесите смесь на сантехнику губкой или пульверизатором.

  • Оставьте на 10-15 минут.

  • Смойте водой и протрите сухой тряпкой.

2. Лимонная кислота – природный очиститель.

  • Растворите пакетик лимонной кислоты в 100 мл теплой воды.

  • Нанесите раствор на сантехнику губкой.

  • Оставьте на 5-10 минут.

  • Смойте водой и протрите сухой тряпкой.

3. Сода – универсальный помощник.

  • Насыпьте пищевую соду на влажную губку.

  • Отделайте сантехнику.

  • Смойте водой и протрите сухой тряпкой.

4. Зубная паста – блеск без химии.

  • Нанесите зубную пасту на сантехнику.

  • Отполируйте мягкой щеткой.

  • Смойте водой и протрите сухой тряпкой.

5. Хозяйственное мыло – проверенная классика.

  • Натрите хозяйственное мыло на терке.

  • Растворите стружку в теплой воде.

  • Нанесите раствор на сантехнику губкой.

  • Смойте водой и протрите сухой тряпкой.

Совет:

  • Для лучшего результата рекомендуется совмещать разные методы очистки.

  • Не используйте абразивные чистящие средства и жесткие щетки, так как они могут повредить поверхность сантехники.

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