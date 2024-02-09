Будет слепить чистотой: чем натереть сантехнику, чтобы сияла

Ванная комната – это место, где мы ожидаем чистоты и свежести. Однако со временем сантехника теряет блеск, тускнеет и покрывается известковым налетом. Не торопитесь покупать дорогостоящие химические средства! Существует множество безопасных и доступных способов, которые помогут вам вернуть сияние сантехнике, пишет Telegraf.