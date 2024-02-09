Будет слепить чистотой: чем натереть сантехнику, чтобы сияла
Ванная комната – это место, где мы ожидаем чистоты и свежести. Однако со временем сантехника теряет блеск, тускнеет и покрывается известковым налетом. Не торопитесь покупать дорогостоящие химические средства! Существует множество безопасных и доступных способов, которые помогут вам вернуть сияние сантехнике, пишет Telegraf.
5 способов сделать сантехнику блестящей:
1. Уксус – ваш друг.
Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1.
Нанесите смесь на сантехнику губкой или пульверизатором.
Оставьте на 10-15 минут.
Смойте водой и протрите сухой тряпкой.
2. Лимонная кислота – природный очиститель.
Растворите пакетик лимонной кислоты в 100 мл теплой воды.
Нанесите раствор на сантехнику губкой.
Оставьте на 5-10 минут.
Смойте водой и протрите сухой тряпкой.
3. Сода – универсальный помощник.
Насыпьте пищевую соду на влажную губку.
Отделайте сантехнику.
Смойте водой и протрите сухой тряпкой.
4. Зубная паста – блеск без химии.
Нанесите зубную пасту на сантехнику.
Отполируйте мягкой щеткой.
Смойте водой и протрите сухой тряпкой.
5. Хозяйственное мыло – проверенная классика.
Натрите хозяйственное мыло на терке.
Растворите стружку в теплой воде.
Нанесите раствор на сантехнику губкой.
Смойте водой и протрите сухой тряпкой.