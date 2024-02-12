IKEA снижает цены в Эстонии

В настоящее время, когда цены растут и люди ищут новые способы экономии, IKEA делает еще один шаг, чтобы стать доступной для как можно большего числа людей, и с сегодняшнего дня предлагает жителям Эстонии еще более низкие цены.
„В соответствии с нашим видением улучшения повседневной жизни многих людей, мы хотим предлагать товары по самым доступным ценам, чтобы жители Эстонии могли обустроить свои дома функционально, эстетично и экологично. Мы следим за динамикой как мирового, так и локального рынков и по возможности реагируем снижением цен. Несмотря на текущую нестабильную ситуацию в мировой экономике, мы видим позитивные изменения, связанные с поставками и сырьем. Поэтому мы переносим это снижение затрат туда, где это напрямую приносит пользу нашим клиентам и снижает цены“, — говорит Марко Пыдер, руководитель по рынку IKEA в Эстонии.
С 1 февраля IKEA предлагает сниженные цены как в таллиннском магазине, так и в тартуском представительстве, а также онлайн.
Еще более низкая цена, чем раньше, распространяется как на мебель, так и на предметы интерьера
IKEA снижает цены на большую часть своего ассортимента, а это в общей сложности сотни товаров в разных категориях — от очень известных и любимых товаров, таких как диваны, кресла и решения для хранения вещей, до небольших предметов мебели. Например, цена коробки DRÖNA снижена с 3,99 евро до 2,99. Цена игрушечной акулы BLÅHAJ снижена с 24,99 евро до 19,99. Потолочный светильник NYMÅNE стоит теперь 39,99 евро вместо 59,99 евро. Цена полки KALLAX снижена с 79,99 евро до 69,99. Письменный стол MICKE вместо 99 евро теперь 79 евро. Цена комода MALM — 79 евро вместо 89 евро.
По словам Пыдера, IKEA регулярно пересматривает цены на свою продукцию, чтобы товары, которые делают жизнь дома лучше, могли себе позволить как можно больше людей.
„Во времена пандемии, инфляции и войны мы заметили, что домашняя жизнь продолжает оставаться в центре внимания жителей Эстонии. Снижая цены, мы сигнализируем, что мы готовы помочь всем, кто хочет улучшить свою повседневную жизнь, не нарушая при этом семейный бюджет“, — говорит Пыдер. По его словам, снижение цен не является временной скидкой, а останется навсегда. IKEA старается оптимизировать ценовую цепочку создания стоимости и увеличивать объемы, что, в свою очередь, позволяет сократить расходы и снизить цены на продукцию для жителей Эстонии.
В прошлом году IKEA отметила свое 80-летие. Компания вышла на рынок Балтии в 2013 году, когда в Вильнюсе был открыт первый в регионе магазин IKEA. В последние годы IKEA быстро расширялась в этой сфере: в 2022 году открыл свои двери магазин IKEA в Таллинне, летом 2023 года — пункт распределения и заказа в Шяуляе, в Литве, а уже этой весной — новый пункт планирования и заказа будет завершен в Лиепае, в Латвии, и станет восьмым представительством IKEA в странах Балтии.