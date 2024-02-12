IKEA снижает цены в Эстонии

„В соответствии с нашим видением улучшения повседневной жизни многих людей, мы хотим предлагать товары по самым доступным ценам, чтобы жители Эстонии могли обустроить свои дома функционально, эстетично и экологично. Мы следим за динамикой как мирового, так и локального рынков и по возможности реагируем снижением цен. Несмотря на текущую нестабильную ситуацию в мировой экономике, мы видим позитивные изменения, связанные с поставками и сырьем. Поэтому мы переносим это снижение затрат туда, где это напрямую приносит пользу нашим клиентам и снижает цены“, — говорит Марко Пыдер, руководитель по рынку IKEA в Эстонии.

С 1 февраля IKEA предлагает сниженные цены как в таллиннском магазине, так и в тартуском представительстве, а также онлайн.

Еще более низкая цена, чем раньше, распространяется как на мебель, так и на предметы интерьера

IKEA снижает цены на большую часть своего ассортимента, а это в общей сложности сотни товаров в разных категориях — от очень известных и любимых товаров, таких как диваны, кресла и решения для хранения вещей, до небольших предметов мебели. Например, цена коробки DRÖNA снижена с 3,99 евро до 2,99. Цена игрушечной акулы BLÅHAJ снижена с 24,99 евро до 19,99. Потолочный светильник NYMÅNE стоит теперь 39,99 евро вместо 59,99 евро. Цена полки KALLAX снижена с 79,99 евро до 69,99. Письменный стол MICKE вместо 99 евро теперь 79 евро. Цена комода MALM — 79 евро вместо 89 евро.

По словам Пыдера, IKEA регулярно пересматривает цены на свою продукцию, чтобы товары, которые делают жизнь дома лучше, могли себе позволить как можно больше людей.