На аукцион выставили 285-летний лимон и продали его за четырехзначную сумму

Родственник, унаследовавший лимон от умершего дяди, передал его аукционной компании Brettells Auctioneers после того, как он был неожиданно обнаружен в глубине ящика шкафа XIX века. Семья даже не подозревала, что в их руках оказался исторический артефакт, существовавший еще со времен детства Джорджа Вашингтона.

По данным аукционного дома Brettells Auctions, лимон был найден в шкафу XIX века, который был сфотографирован для продажи.

На старой и высушенной кожуре лимона была выгравирована надпись: „Подарено П. Лу Франчини 4 ноября 1739 года миссис Э. Бакстер“.

В результате этот вековой лимон был продан на аукционе за огромную сумму в 1 780 долларов (1 650 евро), что намного больше, чем цена продажи небольшого шкафа стоимостью 40 долларов (37 евро).

По данным издания Sun, шкаф и лимон, вероятно, были привезены в Англию из колониальной Индии в качестве романтического подарка.

В истории есть несколько примеров, когда за обычные предметы на аукционе платили непомерные цены. Например, в 2000 году на аукционе eBay на одной из нью-йоркских радиостанций был продан наполовину съеденный французский тост Джастина Тимберлейка за 785 фунтов стерлингов или 921 евро.

Другая женщина продала кусочек жевательной резинки, которую Бритни Спирс разжевала и выплюнула во время концерта на арене „Уэмбли“ в 2000 году. Цена составила около 10 000 фунтов стерлингов или почти 12 000 евро.