Как создать позитивный интерьер в доме

Все элементы интерьера должны сочетаться между собой по стилю и цветовой гамме. Специалисты советуют избегать темных оттенков и тяжелых материалов – они не позволят создать светлое и воздушное пространство.

В помещении важен естественный свет. Он влияет не только на эмоции, но и на здоровье человека. Максимально использовать доступный свет помогут светлые покрытия и зеркала. Также эксперты советуют создать „зону счастья“ – уголок с уютными аксессуарами, растениями и комфортным освещением, где можно отдохнуть после рабочего дня.

Еще один важный совет – избавиться от хлама. Эксперты советуют регулярно выбрасывать ненужные вещи, а не накапливать их в своем жилище. Это позволит не только освободить пространство, но и сделать мысли более ясными и упорядоченными.