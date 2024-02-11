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11.02.2024, 11:54

Названы необычные способы использования посудомоечной машины

 
ФОТО: Kuznetsov Dmitriy | Shutterstock

В посудомоечной машине можно мыть не только посуду, рассказала гуру уборки Эмили Норрис. Необычные способы использования этой бытовой техники она назвала в беседе с изданием The Sun, пишет „Рамблер“.

По словам Норрис, она стирает в посудомоечной машине детали конструктора лего и расчески.

„Это удивительный прием для ленивых. Все, что можно мочить, можно класть в посудомойку, и в итоге оно будет кристально чистым“, — объяснила женщина.

Норрис уточнила, что кладет в посудомойку и игрушки, особенно резиновые игрушки для ванной, а также фильтры для вытяжки и подставки для ванной комнаты. А в верхнее отделение она помещает бейсболки мужа.

„Так они не теряют форму и становятся по-настоящему чистыми“, — заключила она.

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RusDelfi
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