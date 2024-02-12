Этот способ поможет даже, если надежды нет: как спасти засыхающую орхидею
Орхидеи очаровывают изяществом и нежными цветами, но иногда их владельцы сталкиваются с неприятной проблемой – орхидея засыхает. Не торопитесь прощаться с экзотической красавицей!
Благодаря простым шагам вы можете оживить цветок и вернуть ему былое великолепие, пишет Telegraf со ссылкой на Укр.медиа.
1. Выясните причину
Недостаток влаги: проверьте субстрат – он должен быть немного влажным, но не мокрым. Если корни орхидеи серые, ей не хватает влаги.
Чрезмерный полив: корни орхидеи коричневые и мягкие? Это признак избыточного полива, который может привести к загниванию.
Недостаток освещения: в орхидеях нуждается много рассеянного света. Если цветок стоит в темном месте, его листья могут желтеть, а цветение прекратиться.
Вредители: тля, щитовка, паутинный клещ – эти и другие вредители могут повреждать орхидею, высасывая из нее соки.
Болезни: грибковые и бактериальные инфекции могут привести к усыханию орхидеи.
2. Отрегулируйте полив
Поливайте орхидею только тогда, когда субстрат полностью просохнет.
Используйте мягкую, отстоявшуюся воду комнатной температуры.
Не поливайте орхидею сверху, чтобы вода не попала в розетку листьев.
После полива дайте лишней воде стечь из горшка.
3. Обеспечьте правильное освещение
Переставьте орхидею в более освещенное место, но не под прямые солнечные лучи.
Зимой можно использовать искусственное освещение фитолампой.
4. Борьба с вредителями и болезнями
При обнаружении вредителей обработайте орхидею инсектицидом.
При грибковых или бактериальных инфекциях примените соответствующие фунгициды или бактерициды.
5. Пересадка орхидеи
Если корни орхидеи загнили, ей нужна пересадка в новый субстрат.
Используйте специальный субстрат для орхидей.
Пересаживайте орхидею аккуратно, чтобы не повредить корни.
Не сдавайтесь, если ваша орхидея засыхает! Благодаря терпению и правильным действиям вы сможете оживить цветок и снова насладиться его цветением.