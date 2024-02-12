Этот способ поможет даже, если надежды нет: как спасти засыхающую орхидею

Недостаток влаги: проверьте субстрат – он должен быть немного влажным, но не мокрым. Если корни орхидеи серые, ей не хватает влаги.

Чрезмерный полив: корни орхидеи коричневые и мягкие? Это признак избыточного полива, который может привести к загниванию.

Недостаток освещения: в орхидеях нуждается много рассеянного света. Если цветок стоит в темном месте, его листья могут желтеть, а цветение прекратиться.

Вредители: тля, щитовка, паутинный клещ – эти и другие вредители могут повреждать орхидею, высасывая из нее соки.