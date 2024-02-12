Быстро и просто: как разнообразить интерьер собственной кухни

Цветовое оформление

Ощущение единого стиля в пространстве создает единство цвета. Если обои в кухне уже поклеены и полы перестилать вы тоже не собираетесь, можно добавить цветовые акценты в обстановку при помощи аксессуаров — к примеру, купить сервиз, подставку для ножей, салфетки под тарелки и чайник одного оттенка.

Если расставить все эти элементы на столешнице — они будут смотреться очень гармонично.

Постеры

Отличным решением для кухни станут модульные картины или постеры. Развесьте их на свободной стене. Будет хорошо, если она однотонная. Если же нет, то цветовая гамма постеров или картины должна быть максимально спокойной — без кричащих оттенков.

Скатерть

Если вы думаете, что скатерть на столе — это что-то из прошлого, то это вовсе не так. Сейчас можно приобрести красивые экземпляры, которые помогут внести разнообразие в интерьер и изменить надоевший вид вашего обеденного стола. Кстати, многие скатерти легко стирать в машинке и мыть обычными салфетками.

Дизайнерские стаканы

Приятно будет осознавать, что у вас на кухне имеются дизайнерские стаканы. Они будут придавать изюминку интерьеру. Если вы думаете, что все дизайнерское — это дорого, то вовсе нет. И ехать за новинкой на край света тоже не придется. Часто хорошие стаканы можно найти в обычном гипермаркете рядом с домом.

Тюль

От этой обновки в интерьере тоже многие отказываются, и совсем зря. Светлый и красивый тюль может добавить интерьеру мягкости, легкости и мягкого света. Главное — выбирать не кричащие, а максимально спокойные нюдовые оттенки.

А что еще?

Оформите оконные рамы гиррляндой или повесьте их на занавески;

Сделайте подсветку над рабочей зоной в виде светодиодной ленты — это не только практично, но и стильно;

На открытых полках разместите элементы декора — вазочки, красивые тарелки или маленькие постеры;

На стулья можно положить красивые подушки — это также разнообразит интерьер, к тому же — на них будет приятно сидеть;

Постелите на кухне маленький коврик — он обязательно добавит в обстановку уют.