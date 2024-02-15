Не выбрасывайте лотки для яиц: дома им найдется полезное применение
Лотки для яиц обычно оказываются в мусоре. Но прежде чем бросить их туда, подумайте, не пригодятся ли они в хозяйстве. Лотки из картона обычно достаточно плотные и могут использоваться для решения множества задач, пишет Telegraf.
Как использовать лотки для яиц дома
Лоток для яиц станет отличным материалом для упаковки. Они подходят для заполнения пространства в слишком большой коробке. Они не добавят посылке вес и сделают предмет внутри неподвижным.
Еще один способ использования лотков для яиц — в качестве подставки для кексов. Упакуйте выпечку в контейнер и не переживайте, что она деформируется при транспортировке.
Лотки для яиц облегчают сортировку мелких предметов. Их можно использовать как органайзер для пуговиц, бусин, гвоздей, шурупов и других мелких предметов.
Картонную упаковку для яиц можно использовать для детского творчества. Их можно раскрашивать и вырезать, использовать по аналогии с деталями конструктора. Лотки могут показаться для детей более интересными, чем самые дорогие игрушки.
Для подготовки рассады также можно использовать яичные лотки. Насыпьте в каждое отделение почву и посейте одно-два семечка. Когда они подрастут, отделите сегменты и поместите их вместе с бумагой в контейнер большего размера или в землю.