Не выбрасывайте лотки для яиц: дома им найдется полезное применение

Как использовать лотки для яиц дома

Лоток для яиц станет отличным материалом для упаковки. Они подходят для заполнения пространства в слишком большой коробке. Они не добавят посылке вес и сделают предмет внутри неподвижным.

Еще один способ использования лотков для яиц — в качестве подставки для кексов. Упакуйте выпечку в контейнер и не переживайте, что она деформируется при транспортировке.

Лотки для яиц облегчают сортировку мелких предметов. Их можно использовать как органайзер для пуговиц, бусин, гвоздей, шурупов и других мелких предметов.

Картонную упаковку для яиц можно использовать для детского творчества. Их можно раскрашивать и вырезать, использовать по аналогии с деталями конструктора. Лотки могут показаться для детей более интересными, чем самые дорогие игрушки.

Для подготовки рассады также можно использовать яичные лотки. Насыпьте в каждое отделение почву и посейте одно-два семечка. Когда они подрастут, отделите сегменты и поместите их вместе с бумагой в контейнер большего размера или в землю.