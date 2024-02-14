TTJA предостерегает о проблемном продавце мебели
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) советует потребителям внимательно изучить потенциальные опасности и риски при совершении сделок в интернет-магазине Pere Mööbel OÜ по адресу https://www.peremoobel.ee/. Начиная с мая 2023 года в Комиссию по потребительским спорам было подано 35 заявлений против данного юридического лица. Предприятие не выполнило ряд решений Комиссии по потребительским спорам и было внесено в список фирм, не выполнивших решения Комиссии (так называемый черный список).
Потребители, обратившиеся в Комиссию, размещали свои заказы на сайте https://www.peremoobel.ee/. Жалобы потребителей в основном связаны с недоставленными товарами и отсутствием возврата денежных средств, когда потребитель отказался от договора и пожелал отменить покупку. Предприятие не опубликовало на своем сайте никакой информации о том, что существуют проблемы с выполнением заказов, и продолжает продавать товары через сайт.
Департамент обратился к продавцу за разъяснениями и завело надзорное делопроизводство. Предприятие в рамках процессуальных процедур Комитета по потребительским спорам не ответило Департаменту и не решает жалобы потребителей в добровольном порядке.
Если продавец не выполнил заказ в установленный срок, потребитель может отказаться от договора. Заявление об отказе от договора может быть отправлено, например, по электронной почте. Продавец имеет возможность выполнить обязательство с помощью банковского перевода, что занимает очень мало времени, и задержка возврата денег более чем на несколько дней является неоправданной.
Департамент рекомендует потребителям быть в курсе проблем с данным предприятием и полностью взвесить риски, прежде чем размещать заказ у Pere Mööbel OÜ.