TTJA предостерегает о проблемном продавце мебели

Потребители, обратившиеся в Комиссию, размещали свои заказы на сайте https://www.peremoobel.ee/ . Жалобы потребителей в основном связаны с недоставленными товарами и отсутствием возврата денежных средств, когда потребитель отказался от договора и пожелал отменить покупку. Предприятие не опубликовало на своем сайте никакой информации о том, что существуют проблемы с выполнением заказов, и продолжает продавать товары через сайт.

Департамент обратился к продавцу за разъяснениями и завело надзорное делопроизводство. Предприятие в рамках процессуальных процедур Комитета по потребительским спорам не ответило Департаменту и не решает жалобы потребителей в добровольном порядке.

Если продавец не выполнил заказ в установленный срок, потребитель может отказаться от договора. Заявление об отказе от договора может быть отправлено, например, по электронной почте. Продавец имеет возможность выполнить обязательство с помощью банковского перевода, что занимает очень мало времени, и задержка возврата денег более чем на несколько дней является неоправданной.

Департамент рекомендует потребителям быть в курсе проблем с данным предприятием и полностью взвесить риски, прежде чем размещать заказ у Pere Mööbel OÜ.