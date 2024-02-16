Новая система сортировки мусора: за какие ошибки может грозить штраф?(6)
Прошел месяц со вступления в силу новой „мусорной“ реформы. С 1 января сбор биологических отходов стал обязательным для всех владельцев объектов недвижимости – независимо от площади и количества квартир. „МК-Эстония“ выяснила, изменилось ли что-то за этот месяц.
Поскольку новое правило сортировать биоразлагаемые отходы отдельно от другого мусора формально вступило в силу еще 1 июня 2023 года, то новых проблем в наступившем 2024 году пока не возникло. Скорее речь идет о прежних ошибках и недочетах.
Однако новые порядки сильно пугали жителей Эстонии. То тут, то там рассказывали, что приезжали чиновники, высыпали содержимое контейнеров и проверяли, насколько оно соответствует требованиям. А также периодически грозили штрафами.
Как выясняется, оштрафовать могут как за неправильную сортировку мусора, так и за „пустой вызов“.
Типичные проблемы
„Самая распространенная ошибка – биоотходы часто помещают в контейнер в полиэтиленовом пакете или черном мешке для мусора, чего делать категорически нельзя, – говорит главный специалист отдела циклической экономики Таллиннской горуправы Райго Яска. – Биоразлагаемые отходы разрешается помещать в контейнер в бумажном пакете или в биоразлагаемом пакете, который соответствует стандарту EN‑13432. Либо, если дома вы собираете биоотходы в обычный пластиковый пакет, то уже на улице содержимое пакета необходимо попросту вытряхнуть в контейнер для биоотходов, а грязный полиэтиленовый пакет выбросить в контейнер для смешанных бытовых отходов“.
По его словам, еще одна большая ошибка – когда испорченные продукты выбрасывают в контейнер для биоотходов вместе с упаковкой. Например, заплесневелый хлеб в полиэтиленовом пакете или испорченный сыр в пластиковой упаковке.
„В таких случаях испорченные продукты питания необходимо выбросить в контейнер для биоотходов, а упаковку – в соответствующий контейнер, – объясняет специалист. – Если упаковка очень грязная, поместите ее в контейнер для смешанных бытовых отходов. Бумажные полотенца и хозяйственную бумагу также необходимо выбрасывать в контейнер для биоотходов, где они прекрасно разлагаются“.
Он добавляет: „Теоретически нарушителю порядка сортировки мусора грозит штраф до 800 евро, штраф замеченным за этим же деянием юридическим лицам может доходить до 20 000 евро. Эти ставки предусмотрены Законом об отходах. Но все же первоначальная цель – не оштрафовать нарушителя, а дать совет. До сих пор не было выписано ни одного штрафа“.
По его словам, если в ходе проверки обнаруживается, что отходы были помещены не в тот контейнер, тогда первым делом следует проконсультировать жильцов дома, как правильно сортировать отходы по видам.
„В этом году также будет проведена выездная проверка контейнеров для смешанных бытовых отходов. Поэтому прежде, чем штрафовать, нужно сперва мотивировать, консультировать и информировать жителей, чтобы привычка сортировать мусор в Эстонии развивалась, – подчеркивает специалист. – После проверки будут проанализированы результаты. Жители, чьи контейнеры не соответствуют требованиям, будут уведомлены. В уведомлении будут указаны виды отходов, которые были помещены в неправильный контейнер для мусора, и информация о дальнейших действиях по сбору отходов по типам“.
О штрафах за „пустой вызов“
Председатель правления занимающейся вывозом мусора фирмы Ragn-Sells AS Кай Реало говорит, что в случае организованного вывоза отходов ответственность за их сбор несут местные самоуправления.
„Условия и правила сбора и транспортировки отходов устанавливают самоуправления, – подчеркивает Реало. – И в правилах оговаривается, кто и как должен собирать и сортировать отходы. Местное самоуправление также имеет право освободить жителей или компании от сбора биологических отходов – например, если существует возможность компостирования и т. д. Влияет и скорость, с которой местные самоуправления уведомляют своих жителей и предприятия. Некоторые клиенты либо еще не получили контейнеры, либо не получили освобождение от сортировки“.
Иными словами, в первые недели обязательно возникают затруднительные ситуации, ведь очень большое количество людей, по словам Реало, отреагировало в последнюю минуту.
„Еще одной проблемой при сборе биоотходов является замораживание отходов, в результате чего опорожнить контейнер невозможно, – рассказывает Реало. – На данный момент в Ragn-Sells понимают, что начинать сбор биоотходов в середине зимы для людей без опыта непросто, и поэтому мы решили не выставлять счет за „пустой вызов“ в случае заморозки биоотходов в контейнере. Мы даем клиентам немного больше времени, чтобы научиться правильно собирать мусор и готовить его к вывозу, в том числе – находить правильные принципы использования во избежание замерзания“.
Однако, подчеркивает она, перевозчик мусора имеет право выставить счет за „порожний пробег“: „Если в назначенный день вывоза мусора контейнер не стоит в нужном месте, либо контейнер содержит непригодные отходы, или отходы заморожены – короче говоря, если отходы не могут быть вывезены в запланированное время, то перевозчик отходов имеет право предъявить клиенту счет за транспортные услуги. Ведь машина и водитель приехали, а мусор с собой забрать нельзя“.
Реало поясняет: контракты с местными органами власти, как правило, основаны на объеме вывозимых отходов, поэтому необходимо взимать плату за простой для покрытия транспортных расходов.
„Плату за порожний транспорт также устанавливает самоуправление, ее рассчитывают исходя из цены опорожнения контейнера для мусора, – рассказывает специалист. – Например, довольно распространено платить 50% стоимости перевозки отходов в качестве платы за порожнюю перевозку. В этом случае неважно, по какой из вышеперечисленных причин, но, если контейнер невозможно освободить, водитель оформляет пустой проезд и информирует логистов. Тогда контейнер для биоотходов будет выгружен в мусоровоз в другой день“.
Наполовину полон или наполовину пуст?
Однако возникают порой и ситуации, когда мусоровоз приехал, а контейнер всего наполовину полон. Специалист отмечает, что выбор контейнера правильного размера поможет сэкономить.
„В случае с биоотходами очень важно, чтобы размер контейнера соответствовал потребностям, – подчеркивает Кай Реало. – Если пищевые отходы сортируют отдельно от других отходов, то нормально, что другие отходы (бытовые отходы, упаковка, бумага) следует вывозить не чаще, чем раз в месяц. Таким образом, потребители экономят на транспортировке мусора, а перевозчики мусора – на топливе и меньше загрязняют окружающую среду выхлопными газами от транспорта. Чтобы иметь возможность так редко перевозить отходы, необходимо закупить контейнеры, соответствующие фактической вместимости“.
По ее словам, сегодня, например, контейнеры, расположенные возле жилых домов, как правило, слишком малы и заполняются очень быстро. В то же время существуют современные решения, в которых резервуары для мусора размещаются под землей, что позволяет увеличить их размер.
„В летний период из-за запаха разложения биоотходов нет возможности перевозить отходы только один раз в месяц. Поэтому стоит посчитать: если, например, заказывать транспорт 2 раза в месяц, сколько примерно отходов набирается за две недели? – советует Кай Реало. – Исходя из этого, стоит приобрести контейнер нужного размера. Если же вы не хотите менять контейнер – то да, придется опорожнять его и полупустым“.
Кто нарушает?
В многоквартирных домах часто бывает, что большинство примерно сортирует отходы, однако некоторые жители упорно игнорируют все правила и требования. И из-за них всему дому могут выписать штраф.
„Если это многоквартирный дом, то виновника, скорее всего, не найдут, – констатирует руководитель предприятия по вывозу отходов AS Keskkonnateenused Арго Лууде. – Возможно, на некоторых домах есть камеры, и тогда, теоретически, можно увидеть потенциального нарушителя. Местное самоуправление также проводит выборочные проверки на предмет выполнения требований по сортировке мусора“.
По его словам, только самоуправление может сказать, как будет оштрафован нарушитель (квартирное товарищество или иное учреждение), не выполнивший требование сортировки.
„Ведь только местное самоуправление имеет право применять санкции в случае несоблюдения, – подчеркивает специалист. – Полагаю, что и самоуправление может не найти конкретного виновного человека, но решение проблемы все равно останется на усмотрение домовладельца, квартирного товарищества или предприятия/учреждения, отходы которого были проверены“.
Он добавляет: „В многоквартирных домах также могут возникнуть проблемы из-за одного-двух человек. То есть кто-то один мусор не сортирует, а штраф разделят на весь дом. Где справедливость? В такой ситуации квартирному товариществу следует вмешаться – у КТ множество рычагов, с помощью которых можно заставить своих членов подчиняться. Самой крайней мерой является отчуждение квартиры нарушителя в пользу КТ. Товарищество может принимать и другие дисциплинарные решения в отношении жильцов, но думаю, что рано или поздно должна быть достигнута общая договоренность – ведь хотя бы минимальная сортировка мусора под силу каждому“.
Вопрос-ответ
На вопросы читателей отвечали руководитель предприятия по вывозу отходов AS Keskkonnateenused Арго Лууде и начальник управления по отходам Департамента окружающей среды Хелен Акенпярг.
„Я проживаю один и выбрасываю пакет мусора раз в полторы недели, а за стенкой – семья из 6 человек, которые выносят по пакету каждый день. Я плачу 8,5 евро в месяц, и они тоже. Почему мои три пакета мусора в месяц обходятся мне так дорого? Почему мы с ними платим за вывоз мусора одинаково?“ Юрий.
Арго Лууде: На основании ч. 1 ст. 15 Закона о квартирных товариществах хозяйственные расходы – это необходимые расходы квартирного товарищества на обслуживание и ремонт жилых помещений и соответствующей их площади части жилого дома и территории вокруг него, а также плата за оказанные и купленные квартирным товариществом услуги по хозяйственному обслуживанию жилого дома в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения.
Таким образом, вывоз мусора оплачивается в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения, если иное не предусмотрено уставом товарищества.
Кто-то считает это несправедливым, но это, по сути, та же самая услуга по обслуживанию дома – как, например, уборка снега, покос газона или освещение в подъезде. Сумма распределяется на всех членов КТ. Я бывал в некоторых странах, где существует очень удобная карточная система. Мусорный контейнер открывается, только если к нему приложить магнитную карту на свое имя. Карточка фиксирует открытие каждый раз, и, соответственно, если в месяц ты открывал контейнер чаще, то и платишь больше.
В Эстонии таких систем нет. И сейчас ответственность – более справедливое распределение затрат между жильцами – лежит на плечах квартирных товариществ“.
„Почему сортировать отходы – экологически правильно и необходимо? Им надо – пусть они и сортируют. Мы-то причем?“ Михаил.
Хелен Акенпярг: Если биоотходы попадают на свалку вместе со смешанными бытовыми отходами, то прежде всего мы теряем большое количество ценного материала, который можно было бы использовать для производства удобрений или компоста. Мы также вносим свой вклад в предотвращение образования парниковых газов, а именно: биологические отходы, разлагаясь на свалках, образуют парниковые газы, которые зачастую невозможно собрать и которые способствуют глобальному изменению климата. Поэтому каждый из нас может внести свой вклад в замедление изменения климата.
„Я вот смотрю на измельчители пищевых отходов и думаю: нужны они в хозяйстве? Покупать их или нет?“ Анна.
Хелен Акенпярг: Да, в Эстонии измельчители, или „кухонные волки“, не запрещены, но все же это – не лучший выход. Одной из проблем, связанных с использованием „кухонного волка“, может быть производство парниковых газов: метана и углекислого газа.
Кроме того, и с точки зрения водопроводной компании этот способ не является хорошим решением, поскольку значительно увеличивает нагрузку и затрудняет очистку сточных вод.
Более подробные требования установлены в правилах пользования общественными системами водоснабжения местного самоуправления, но общее юридическое требование состоит в том, что сточные воды, выходящие из общественной канализационной системы, должны соответствовать требованиям, установленным в Законе о воде. Сточные воды, сбрасываемые в общественную канализационную систему, не должны наносить вред функционированию канализационной системы.
Закон об отходах предусматривает, что пищевые отходы собирают в отдельный контейнер или же перерабатывают в компост на месте, но их не спускают в канализацию. Также, с точки зрения переработки, сбор биологических отходов в контейнер более эффективен, поскольку переработка осадка в сточных водах в Эстонии пока не сильно развита. И тем более не все биоотходы (например, цветы или волокнистые пищевые отходы) можно сбрасывать в измельчитель.
Поэтому даже если вы и приобрели „кухонного волка“, это не освобождает от обязанности использовать контейнер или компостировать свои биоотходы.
„Мы все видели, что сортируй – не сортируй, а приезжает машина и все виды мусора сваливает в один контейнер. Конечно, нас заверяют, что это не так. Но что с происходит с биоотходами дальше?“ Виктория.
Согласно данным на сайте Таллиннской горуправы, собранные в Таллинне биоотходы направляются на компостирование в Таллиннский центр повторного использования отходов. Произведённый там сертифицированный компост можно приобрести на месте, а также в строительных и садовых магазинах.
Компостирование – природный процесс, в ходе которого при помощи организмов, например бактерий, грибов, дождевых червей, образуется компост. Компост полезен для удобрения почвы, он содержит необходимые для роста растений вещества и увеличивает рыхлость почвы.
Начиная с 2023 года часть собранных в городе Таллинне биоотходов также направляется на принадлежащий фирме OÜ EKT Ecobio завод, находящийся в городе Маарду и занимающийся производством биогаза. На данном заводе из биоотходов получают биогаз, который впоследствии можно использовать в качестве топлива, например для заправки городских автобусов. Сертифицированные остатки брожения можно использовать, например, для удобрения полей или при озеленении.