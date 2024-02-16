Новая система сортировки мусора: за какие ошибки может грозить штраф?

Он добавляет: „Теоретически нарушителю порядка сортировки мусора грозит штраф до 800 евро, штраф замеченным за этим же деянием юридическим лицам может доходить до 20 000 евро. Эти ставки предусмотрены Законом об отходах. Но все же первоначальная цель – не оштрафовать нарушителя, а дать совет. До сих пор не было выписано ни одного штрафа“.

„В таких случаях испорченные продукты питания необходимо выбросить в контейнер для биоотходов, а упаковку – в соответствующий контейнер, – объясняет специалист. – Если упаковка очень грязная, поместите ее в контейнер для смешанных бытовых отходов. Бумажные полотенца и хозяйственную бумагу также необходимо выбрасывать в контейнер для биоотходов, где они прекрасно разлагаются“.

По его словам, еще одна большая ошибка – когда испорченные продукты выбрасывают в контейнер для биоотходов вместе с упаковкой. Например, заплесневелый хлеб в полиэтиленовом пакете или испорченный сыр в пластиковой упаковке.

„Самая распространенная ошибка – биоотходы часто помещают в контейнер в полиэтиленовом пакете или черном мешке для мусора, чего делать категорически нельзя, – говорит главный специалист отдела циклической экономики Таллиннской горуправы Райго Яска . – Биоразлагаемые отходы разрешается помещать в контейнер в бумажном пакете или в биоразлагаемом пакете, который соответствует стандарту EN‑13432. Либо, если дом а вы собираете биоотходы в обычный пластиковый пакет, то уже на улице содержимое пакета необходимо попросту вытряхнуть в контейнер для биоотходов, а грязный полиэтиленовый пакет выбросить в контейнер для смешанных бытовых отходов“.

Как выясняется, оштрафовать могут как за неправильную сортировку мусора, так и за „пустой вызов“.

Однако новые порядки сильно пугали жителей Эстонии. То тут, то там рассказывали, что приезжали чиновники, высыпали содержимое контейнеров и проверяли, насколько оно соответствует требованиям. А также периодически грозили штрафами.

Поскольку новое правило сортировать биоразлагаемые отходы отдельно от другого мусора формально вступило в силу еще 1 июня 2023 года, то новых проблем в наступившем 2024 году пока не возникло. Скорее речь идет о прежних ошибках и недочетах.

„Еще одной проблемой при сборе биоотходов является замораживание отходов, в результате чего опорожнить контейнер невозможно, – рассказывает Реало. – На данный момент в Ragn-Sells понимают, что начинать сбор биоотходов в середине зимы для людей без опыта непросто, и поэтому мы решили не выставлять счет за „пустой вызов“ в случае заморозки биоотходов в контейнере. Мы даем клиентам немного больше времени, чтобы научиться правильно собирать мусор и готовить его к вывозу, в том числе – находить правильные принципы использования во избежание замерзания“.

Иными словами, в первые недели обязательно возникают затруднительные ситуации, ведь очень большое количество людей, по словам Реало, отреагировало в последнюю минуту.

„Условия и правила сбора и транспортировки отходов устанавливают самоуправления, – подчеркивает Реало. – И в правилах оговаривается, кто и как должен собирать и сортировать отходы. Местное самоуправление также имеет право освободить жителей или компании от сбора биологических отходов – например, если существует возможность компостирования и т. д. Влияет и скорость, с которой местные самоуправления уведомляют своих жителей и предприятия. Некоторые клиенты либо еще не получили контейнеры, либо не получили освобождение от сортировки“.

Председатель правления занимающейся вывозом мусора фирмы Ragn-Sells AS Кай Реало говорит, что в случае организованного вывоза отходов ответственность за их сбор несут местные самоуправления.

„В этом году также будет проведена выездная проверка контейнеров для смешанных бытовых отходов. Поэтому прежде, чем штрафовать, нужно сперва мотивировать, консультировать и информировать жителей, чтобы привычка сортировать мусор в Эстонии развивалась, – подчеркивает специалист. – После проверки будут проанализированы результаты. Жители, чьи контейнеры не соответствуют требованиям, будут уведомлены. В уведомлении будут указаны виды отходов, которые были помещены в неправильный контейнер для мусора, и информация о дальнейших действиях по сбору отходов по типам“.

По его словам, если в ходе проверки обнаруживается, что отходы были помещены не в тот контейнер, тогда первым делом следует проконсультировать жильцов дома, как правильно сортировать отходы по видам.

По ее словам, сегодня, например, контейнеры, расположенные возле жилых домов, как правило, слишком малы и заполняются очень быстро. В то же время существуют современные решения, в которых резервуары для мусора размещаются под землей, что позволяет увеличить их размер.

„В случае с биоотходами очень важно, чтобы размер контейнера соответствовал потребностям, – подчеркивает Кай Реало. – Если пищевые отходы сортируют отдельно от других отходов, то нормально, что другие отходы (бытовые отходы, упаковка, бумага) следует вывозить не чаще, чем раз в месяц. Таким образом, потребители экономят на транспортировке мусора, а перевозчики мусора – на топливе и меньше загрязняют окружающую среду выхлопными газами от транспорта. Чтобы иметь возможность так редко перевозить отходы, необходимо закупить контейнеры, соответствующие фактической вместимости“.

Однако возникают порой и ситуации, когда мусоровоз приехал, а контейнер всего наполовину полон. Специалист отмечает, что выбор контейнера правильного размера поможет сэкономить.

„Плату за порожний транспорт также устанавливает самоуправление, ее рассчитывают исходя из цены опорожнения контейнера для мусора, – рассказывает специалист. – Например, довольно распространено платить 50% стоимости перевозки отходов в качестве платы за порожнюю перевозку. В этом случае неважно, по какой из вышеперечисленных причин, но, если контейнер невозможно освободить, водитель оформляет пустой проезд и информирует логистов. Тогда контейнер для биоотходов будет выгружен в мусоровоз в другой день“.

Реало поясняет: контракты с местными органами власти, как правило, основаны на объеме вывозимых отходов, поэтому необходимо взимать плату за простой для покрытия транспортных расходов.

Однако, подчеркивает она, перевозчик мусора имеет право выставить счет за „порожний пробег“: „Если в назначенный день вывоза мусора контейнер не стоит в нужном месте, либо контейнер содержит непригодные отходы, или отходы заморожены – короче говоря, если отходы не могут быть вывезены в запланированное время, то перевозчик отходов имеет право предъявить клиенту счет за транспортные услуги. Ведь машина и водитель приехали, а мусор с собой забрать нельзя“.

Он добавляет: „В многоквартирных домах также могут возникнуть проблемы из-за одного-двух человек. То есть кто-то один мусор не сортирует, а штраф разделят на весь дом. Где справедливость? В такой ситуации квартирному товариществу следует вмешаться – у КТ множество рычагов, с помощью которых можно заставить своих членов подчиняться. Самой крайней мерой является отчуждение квартиры нарушителя в пользу КТ. Товарищество может принимать и другие дисциплинарные решения в отношении жильцов, но думаю, что рано или поздно должна быть достигнута общая договоренность – ведь хотя бы минимальная сортировка мусора под силу каждому“.

„Ведь только местное самоуправление имеет право применять санкции в случае несоблюдения, – подчеркивает специалист. – Полагаю, что и самоуправление может не найти конкретного виновного человека, но решение проблемы все равно останется на усмотрение домовладельца, квартирного товарищества или предприятия/учреждения, отходы которого были проверены“.

По его словам, только самоуправление может сказать, как будет оштрафован нарушитель ( квартирное товарищество или иное учреждение), не выполнивший требование сортировки.

„Если это многоквартирный дом, то виновника, скорее всего, не найдут, – констатирует руководитель предприятия по вывозу отходов AS Keskkonnateenused Арго Лууде . – Возможно, на некоторых домах есть камеры, и тогда, теоретически, можно увидеть потенциального нарушителя. Местное самоуправление также проводит выборочные проверки на предмет выполнения требований по сортировке мусора“.

В многоквартирных домах часто бывает, что большинство примерно сортирует отходы, однако некоторые жители упорно игнорируют все правила и требования. И из-за них всему дому могут выписать штраф.

„В летний период из-за запаха разложения биоотходов нет возможности перевозить отходы только один раз в месяц. Поэтому стоит посчитать: если, например, заказывать транспорт 2 раза в месяц, сколько примерно отходов набирается за две недели? – советует Кай Реало. – Исходя из этого, стоит приобрести контейнер нужного размера. Если же вы не хотите менять контейнер – то да, придется опорожнять его и полупустым“.

Вопрос-ответ

На вопросы читателей отвечали руководитель предприятия по вывозу отходов AS Keskkonnateenused Арго Лууде и начальник управления по отходам Департамента окружающей среды Хелен Акенпярг.

„Я проживаю один и выбрасываю пакет мусора раз в полторы недели, а за стенкой – семья из 6 человек, которые выносят по пакету каждый день. Я плачу 8,5 евро в месяц, и они тоже. Почему мои три пакета мусора в месяц обходятся мне так дорого? Почему мы с ними платим за вывоз мусора одинаково?“ Юрий.

Арго Лууде: На основании ч. 1 ст. 15 Закона о квартирных товариществах хозяйственные расходы – это необходимые расходы квартирного товарищества на обслуживание и ремонт жилых помещений и соответствующей их площади части жилого дома и территории вокруг него, а также плата за оказанные и купленные квартирным товариществом услуги по хозяйственному обслуживанию жилого дома в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения.

Таким образом, вывоз мусора оплачивается в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения, если иное не предусмотрено уставом товарищества.

Кто-то считает это несправедливым, но это, по сути, та же самая услуга по обслуживанию дома – как, например, уборка снега, покос газона или освещение в подъезде. Сумма распределяется на всех членов КТ. Я бывал в некоторых странах, где существует очень удобная карточная система. Мусорный контейнер открывается, только если к нему приложить магнитную карту на свое имя. Карточка фиксирует открытие каждый раз, и, соответственно, если в месяц ты открывал контейнер чаще, то и платишь больше.

В Эстонии таких систем нет. И сейчас ответственность – более справедливое распределение затрат между жильцами – лежит на плечах квартирных товариществ“.

„Почему сортировать отходы – экологически правильно и необходимо? Им надо – пусть они и сортируют. Мы-то причем?“ Михаил.