Эти пять вещей уродуют внешний вид любой кухни — а у вас они есть?

Губки и тряпки на раковине

Никто не предлагает от них избавиться, но изменить формат хранения явно стоит. Сейчас на маркетплейсах огромный выбор вариантов для хранения этих приспособлений. Средство для мытья посуды можно налить в дозатор, для губки сделать полочку, а тряпку или полотенце повесить на крючок. Это будет явно лучше смотреться, а еще — гигиеничней выглядеть.

Разноцветная посуда

Конечно, в арсенале хозяйки может быть абсолютно любая посуда — ей не обязательно быть одинаковой и входить в состав какого-то набора или сервиза. Однако все это стоит скрывать в ящиках. А то, что находится на виду, обязательно должно быть в одной цветовой гамме. Если на столешнице находится сахарница, солонка и подставка для ножей в единых тонов, это будет смотреться невероятно красиво.

Износившиеся полотенца

Кухонные полотенца довольно быстро приходят в негодность. На них появляются неотстирываемые пятна, потертости и дырки. Если такая вещь находится на виду, она явно будет уродовать облик вашей кухни. Так что, менять полотенца стоит своевременно.

Неуместный декор

Плохо, когда на кухне нет декора совсем, но и когда его слишком много — тоже не есть хорошо. Порой люди буквально захламляют пространство обилием статуэток, комнатных растений, фотографий, пакетов. Смотрится это как большая куча хлама. Потому так важно, желая украсить пространство, не переборщить.

Мелкая техника на открытом пространстве

Есть бытовые приборы, которыми мы не пользуемся постоянно. К примеру, мясорубка, миксер, кофемолка и так далее. Все они обязательно должны быть убраны в шкафы. Если все это многообразие разместить на столешнице, обеденная зона будет выглядеть крайне неопрятно и загроможденно.