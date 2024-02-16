Шторы не помнутся во время стирки: поможет „секретный“ ингредиент

Как стирать шторы, чтобы они не мялись

Регулярный уход за шторами очень важен, ведь они собирают на себе много пыли. Рекомендуется стирать их каждые 2 месяца. Но мало кто хочет делать это так часто. В основном из-за необходимости глажки.

Если вы хотите, чтобы это занятие было проще и чтобы шторы служили вам долгие годы, забудьте о ручной стирке, ведь это будет только напрасная трата времени и сил, а сохнуть материал будет вечно. Лучше просто постирать их в машинке.

Не кладите в барабан еще какие-то вещи кроме штор. Они должны лежать в машинке свободно, чтобы не деформироваться и не испортить цвет.

Выбирайте для стирки программу „Деликатная стирка“ или „Ручная стирка“. Температура воды должна быть не выше 30 градусов.

Использовать профессиональный кондиционер для белья необязательно. Вместо того чтобы тратить целое состояние на моющие средства, налейте в барабан 1 колпачок кондиционера для волос. Вы вытащите из барабана чистые, ароматные шторы, которые не нужно будет отглаживать.