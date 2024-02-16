Вы несете ответственность, страховка оплачивает ущерб

В каких четырех наиболее распространенных аварийных ситуациях вы несете ответственность, но страховка покрывает ущерб?

В многоквартирных домах чаще всего возникают ситуации, когда из-за лопнувшего шланга стиральной машины или водопроводной трубы вода заливает квартиры соседей снизу.

Пожар – самый страшный вид несчастного случая. Даже если огонь не проникнет в соседнюю квартиру, угарный газ и копоть могут повредить там мебель и интерьер.

Пожар – это бедствие с наиболее серьезными последствиями. Даже если огонь не проникнет в соседнюю квартиру, сажа и вода, используемая для тушения пожара, могут повредить там мебель и интерьер.

Если вы живете в частном или рядном доме, страхование ответственности вам тоже пригодится, поскольку, например, из-за бури растущее в вашем саду дерево может сломать крышу соседского дома.

Если ваш ребенок, катаясь на велосипеде, поцарапает автомобиль соседа, этот ущерб будет возмещен за вас в рамках страхования ответственности.

На что обратить внимание при страховании ответственности?

В аварийной ситуации страховка покрывает ущерб в пределах оговоренной суммы.

Страховщики рекомендуют жильцам многоквартирных домов выбирать страхование ответственности на сумму не менее 20 000 евро. Чем выше вы живете, тем выше должна быть и эта сумма. К изначальной страховой сумме следует добавить еще 10 000 евро за каждый этаж. Чем выше сумма, тем больше уверенности в том, что при несчастном случае страховка поможет возместить ущерб.

B случае пожара ущерб соседям от одной только воды при его тушении может быть настолько велик, что вся страховая сумма понадобится только для восстановления одной соседней квартиры. Мы также не можем заранее знать, насколько дорого стоит обстановка в квартире нашего соседа. Случалось так, что из-за поломки смесителя только одной соседской квартире был нанесен ущерб в размере 20 000 евро.