Вы несете ответственность, страховка оплачивает ущерб
Страхование ответственности обеспечит покрытие ущерба, если в результате несчастного случая, имевшего начало у вас дома, будет испорчено имущество соседей, например, в случае затопления или пожара. Иными словами, вы несете ответственность, а страховка оплачивает ущерб. При отсутствии страховки вам придется самому оплачивать ремонт жилья соседей. Страхование ответственности можно оформить вместе со страхованием жилья и имущества в нем, то есть оно автоматически не включено в страхование жилья.
В каких четырех наиболее распространенных аварийных ситуациях вы несете ответственность, но страховка покрывает ущерб?
В многоквартирных домах чаще всего возникают ситуации, когда из-за лопнувшего шланга стиральной машины или водопроводной трубы вода заливает квартиры соседей снизу.
Пожар – самый страшный вид несчастного случая. Даже если огонь не проникнет в соседнюю квартиру, угарный газ и копоть могут повредить там мебель и интерьер.
Пожар – это бедствие с наиболее серьезными последствиями. Даже если огонь не проникнет в соседнюю квартиру, сажа и вода, используемая для тушения пожара, могут повредить там мебель и интерьер.
Если вы живете в частном или рядном доме, страхование ответственности вам тоже пригодится, поскольку, например, из-за бури растущее в вашем саду дерево может сломать крышу соседского дома.
Если ваш ребенок, катаясь на велосипеде, поцарапает автомобиль соседа, этот ущерб будет возмещен за вас в рамках страхования ответственности.
На что обратить внимание при страховании ответственности?
В аварийной ситуации страховка покрывает ущерб в пределах оговоренной суммы.
Страховщики рекомендуют жильцам многоквартирных домов выбирать страхование ответственности на сумму не менее 20 000 евро. Чем выше вы живете, тем выше должна быть и эта сумма. К изначальной страховой сумме следует добавить еще 10 000 евро за каждый этаж. Чем выше сумма, тем больше уверенности в том, что при несчастном случае страховка поможет возместить ущерб.
B случае пожара ущерб соседям от одной только воды при его тушении может быть настолько велик, что вся страховая сумма понадобится только для восстановления одной соседней квартиры. Мы также не можем заранее знать, насколько дорого стоит обстановка в квартире нашего соседа. Случалось так, что из-за поломки смесителя только одной соседской квартире был нанесен ущерб в размере 20 000 евро.
Ввиду наблюдающегося в последнее время роста цен подорожали ремонт, техника, меблировка и прочее домашнее имущество. Страхование ответственности обеспечивает покрытие нанесенного соседу ущерба в пределах страховой суммы. Если указанная в договоре страховая сумма меньше суммы нанесенного соседу ущерба, оставшуюся денежную сумму придется заплатить соседу из собственных средств. Убедитесь, что сумма страхования в вашем домашнем страховом полисе достаточна для покрытия ущерба, например, в случае затопления соседей или пожара. При необходимости увеличьте страховую сумму.
Каковы преимущества страхования ответственности для владельцев частных, рядных и парных домов?
Владельцы частных домов могут воспользоваться страхованием ответственности, если соседу был нанесен ущерб, например, в саду упало дерево и повредило крышу соседского дома или автомобиль, припаркованный во дворе. Затраты на восстановление возлагаются на владельца частного дома при отсутствии страхования ответственности.
При страховании ответственности владельцу частного дома следует выбрать страховую сумму не менее 30 000 евро.
Случалось так, что буря сорвала часть крыши с пристройки и обрушила ее на автомобиль соседа. Ущерб составил 9000 евро. Бури также сносили батут и садовую мебель, вызывая повреждение соседского имущества. Во время последней октябрьской бури был случай, когда солнечные панели слетели с крыши и упали в соседский сад.
Владельцы домов должны следить за тем, чтобы снег или лед с их крыши не представляли опасности для прохожих. Также владельцы домов обязаны очищать от снега и льда тротуары, прилегающие к их дому. Если владелец дома был бдителен, но все равно происходит несчастье, и кто-то получает повреждения, то связанные со здоровьем убытки придется покрывать самому владельцу дома, если у него нет страховки ответственности.
В рядных и парных домах высок риск протечки воды. Многие рядные дома имеют общие с соседями стояки, а жилье соседа находится прямо за стенкой.
Если на втором этаже сломается смеситель, от протечки воды может пострадать жилье соседа.
В рядных домах сауны и камины также являются источниками опасности, из-за которых может начаться пожар. К сожалению, каждый год происходят случаи, когда огонь распространяется от здания или места для гриля на границе участка на приусадебные участки соседей.
В год происходит несколько тысяч случаев страхования ответственности в рамках страхования жилья, а средний ущерб составляет около 1800 евро.
Узнайте больше о страховании ответственности в рамках страхования жилья на сайте Союза страховых обществ Эстонии.
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