Как надолго сохранить розы, которые вам подарили на День святого Валентина?

Все хотят, чтобы цветы, которые они получают от своих любимых, простояли как можно дольше, напоминая тем самым о тех, кто их подарил. Если роза начинает увядать уже на следующий день, очевидно, что цветок был просто старым. Однако красоту цветения можно существенно продлить, если немного потрудиться и поставить его в вазу, а затем применить небольшую шоковую терапию, пишет Delfi Dom&Sad.