Будет сиять чистотой: как помыть зеркало, чтобы не было разводов

Чистое зеркало — визитная карточка любого дома. Однако часто после обычной мойки на его поверхности остаются даже не водные разводы, а следы от средств и грязи. Как же избавиться от них и достичь блестящего эффекта? Для этого достаточно придерживаться нескольких советов, пишет Telegraf.