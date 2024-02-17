Полезные советы
17.02.2024, 13:56

Будет сиять чистотой: как помыть зеркало, чтобы не было разводов

 
ФОТО: AliceCam | Shutterstock

Чистое зеркало — визитная карточка любого дома. Однако часто после обычной мойки на его поверхности остаются даже не водные разводы, а следы от средств и грязи. Как же избавиться от них и достичь блестящего эффекта? Для этого достаточно придерживаться нескольких советов, пишет Telegraf.

Итак, что нужно делать, чтобы зеркало засияло чистотой:

  1. Использовать мягкую ткань или тряпку, чтобы не поцарапать поверхность. Обязательно промывайте ее перед использованием.

  2. Мытье зеркало кипятком или водой комнатной температуры. Горячая вода может вызвать образование пятен и разводов из-за быстрого высыхания.

  3. Не использовать агрессивные моющие средства, лучше подойдут слабые растворы цитрусовых соков или уксуса. Они хорошо удалят жир и налеты.

  4. Вытирать зеркало досуха мягкой тканью после мытья по горизонтали и вертикали.

Следуя этим несложным правилам, вы всегда будете радовать себя и гостей блестящей поверхностью зеркала без разводов или потеков!

Совет: во избежание запотевания зеркала после принятия душа заранее включайте вентилятор в ванной комнате.

Итак, благодаря нескольким простым шагам вы добьетесь идеальной чистоты своего зеркала!

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