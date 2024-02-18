Эксперт призвала срочно убрать один предмет с кухонной столешницы

По словам Тычино, посуда высыхает за 15-20 минут, однако хозяева редко убирают ее сразу. В результате скопившиеся тарелки и другая утварь скапливаются на виду и создают ощущение беспорядка.

Эксперт предложила два способа решения проблемы. Можно купить красивую сушилку, которая будет гармонично смотреться в интерьере кухни, и не забывать регулярно разбирать накопившуюся на ней посуду. Второй способ — поместить сушилку в закрытый шкаф.