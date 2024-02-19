Пять фруктов, которые не стоит покупать в магазине зимой
В супермаркете в любое время можно купить практически любые свежие фрукты, овощи и ягоды, какие только душа пожелает. Но, например, клубника не всегда является лучшим выбором зимой, пишет Delfi Dom&Sad.
В последнее время все больше внимания уделяется здоровому и необходимому сезонному питанию. Основными причинами этого являются забота об окружающей среде, сохранение здоровья и вкус фруктов/овощей.
В частности, свежие фрукты, привезенные к нам с другого конца света и в середине неестественного периода потребления, значительно увеличивают экологический след для всех нас. Аналогичным образом, собранные незрелыми и обработанные консервантами продукты могут быть уже не такими полезными, как мы надеемся. И, честно говоря, их вкус не стоит всех затраченных усилий.
Спаржа
Сейчас спаржа доступна круглый год, однако зимой в наших магазинах сложно приобрести качественную спаржу. Зимняя спаржа имеет тенденцию быть более древесной по вкусу и сильно уступает весенней спарже, когда для нее наступает сезон. Вместо спаржи можно купить брюссельскую капусту. Нежная миниатюрная капуста – отличный зимний овощ, а ее полезные свойства невозможно переоценить. Всего одна чашка брюссельской капусты может удовлетворить суточную потребность взрослого человека в витамине С и калии.
Персики
Вкуснейшие фрукты, пик сезона которых приходится на начало осени – в это время они наиболее вкусны и богаты витаминами. Персики, которые сейчас представлены на полках магазинов, твердые, часто незрелые, и в них нет той драгоценной сочности, которая так характерна для них. Вместо персиков идеальный выбор – хурма, чей сладкий и сочный вкус напоминает нам об осенних персиках. Кстати, зима – пик сезона для хурмы.
Клубника
Весенние распродажи клубники часто начинаются еще в феврале, когда соблазнительные красные ягоды так и манят нас купить их. Однако, как правило, они безвкусные, твердые и с белыми верхушками. Они подходят скорее для украшения, чем для еды. Замороженная клубника – более здоровый и вкусный выбор для усиления клубничного аромата зимой и ранней весной. Более того, в холодильных камерах можно найти и местную клубнику, которая была быстро заморожена, как только полностью созрела, и сохранила большую часть своего вкуса и полезных свойств.
Помидоры
Первые красные помидоры вызывают улыбку на лице – какое богатство цвета и вкуса! Особенно если они выращены в вашем собственном саду или просто в вашей стране. Однако в магазинах зимние помидоры твердые и невкусные. Вместо крупных импортных помидоров вы можете попробовать местные помидоры черри, которые часто продаются зимой. Их вкус будет намного лучше.
Черника
Свежая зимняя черника может быть ошеломляюще дорогой, но за время долгого путешествия она потеряла большую часть своего вкуса и витамина С. Нередки случаи, когда в пакете ценной черники появляется затхлый запах или вкус. Как и в случае с клубникой, лучшим выбором для свежей черники будет замороженная местная черника или голубика.