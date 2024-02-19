Пять фруктов, которые не стоит покупать в магазине зимой

В последнее время все больше внимания уделяется здоровому и необходимому сезонному питанию. Основными причинами этого являются забота об окружающей среде, сохранение здоровья и вкус фруктов/овощей.

В частности, свежие фрукты, привезенные к нам с другого конца света и в середине неестественного периода потребления, значительно увеличивают экологический след для всех нас. Аналогичным образом, собранные незрелыми и обработанные консервантами продукты могут быть уже не такими полезными, как мы надеемся. И, честно говоря, их вкус не стоит всех затраченных усилий.

Спаржа

Сейчас спаржа доступна круглый год, однако зимой в наших магазинах сложно приобрести качественную спаржу. Зимняя спаржа имеет тенденцию быть более древесной по вкусу и сильно уступает весенней спарже, когда для нее наступает сезон. Вместо спаржи можно купить брюссельскую капусту. Нежная миниатюрная капуста – отличный зимний овощ, а ее полезные свойства невозможно переоценить. Всего одна чашка брюссельской капусты может удовлетворить суточную потребность взрослого человека в витамине С и калии.

Персики

Вкуснейшие фрукты, пик сезона которых приходится на начало осени – в это время они наиболее вкусны и богаты витаминами. Персики, которые сейчас представлены на полках магазинов, твердые, часто незрелые, и в них нет той драгоценной сочности, которая так характерна для них. Вместо персиков идеальный выбор – хурма, чей сладкий и сочный вкус напоминает нам об осенних персиках. Кстати, зима – пик сезона для хурмы.

Клубника