Многие совершают ошибки: как правильно использовать кондиционер для белья

Когда нельзя использовать кондиционер для белья

Не рекомендуется использовать кондиционер для белья при стирке вещей, впитывающих пот, водоотталкивающих тканей или огнестойкой одежды. Это связано с тем, что средство блокирует правильную работу волокон. Также не подходит кондиционер для стирки полотенец и тряпок из микрофибры.

Не следует использовать смягчитель для одежды из эластана. Он разрушает способность спандекса отводить влагу и ухудшает его способность растягиваться.

Кондиционер для белья лучше всего действует на хлопок, лен, трикотаж и джинсовую ткань. Он смягчает и защищает волокна, помогая предотвратить повреждение во время стирки.

При стирке таких деликатных вещей, как шерсть, обязательно выбирайте специальный кондиционер для шерсти. Это лучший способ избежать усадки и деформации одежды.

Сколько кондиционера нужно для стирки

Количество кондиционера должно быть пропорционально количеству ткани, которую вы стираете. Важно дозировать средство в зависимости от размера загрузки. Большинство кондиционеров для белья имеют мерный колпачок с маркировкой, соответствующей количеству продукта, которое следует использовать в зависимости от количества вещей в барабане.

Обратите внимание, что формулы продуктов могут различаться в зависимости от бренда (некоторые из них менее концентрированные, некоторые более концентрированные), поэтому обязательно выбирайте дозировку в соответствии с рекомендациями на упаковке конкретного продукта.

Когда добавлять кондиционер

Наливать кондиционер для белья следует в специальный отсек стиральной машины. Так он равномерно распределится по белью во время полоскания. Если добавить средство в барабан, это приведет к образованию пятен на вещах, а большая часть средства смоется в первые минуты стирки.