Многие совершают ошибки: как правильно использовать кондиционер для белья
Может казаться, что использовать кондиционер для белья очень просто. Но на деле оказывается, что бездумно наливать средство в стиральную машину нельзя. К примеру, не все знают, что его нельзя использовать при стирке спортивной одежды и полотенец. Слишком большое количество средства может сделать вашу одежду грубой, пишет Telegraf.
Когда нельзя использовать кондиционер для белья
Не рекомендуется использовать кондиционер для белья при стирке вещей, впитывающих пот, водоотталкивающих тканей или огнестойкой одежды. Это связано с тем, что средство блокирует правильную работу волокон. Также не подходит кондиционер для стирки полотенец и тряпок из микрофибры.
Не следует использовать смягчитель для одежды из эластана. Он разрушает способность спандекса отводить влагу и ухудшает его способность растягиваться.
Кондиционер для белья лучше всего действует на хлопок, лен, трикотаж и джинсовую ткань. Он смягчает и защищает волокна, помогая предотвратить повреждение во время стирки.
При стирке таких деликатных вещей, как шерсть, обязательно выбирайте специальный кондиционер для шерсти. Это лучший способ избежать усадки и деформации одежды.
Сколько кондиционера нужно для стирки
Количество кондиционера должно быть пропорционально количеству ткани, которую вы стираете. Важно дозировать средство в зависимости от размера загрузки. Большинство кондиционеров для белья имеют мерный колпачок с маркировкой, соответствующей количеству продукта, которое следует использовать в зависимости от количества вещей в барабане.
Обратите внимание, что формулы продуктов могут различаться в зависимости от бренда (некоторые из них менее концентрированные, некоторые более концентрированные), поэтому обязательно выбирайте дозировку в соответствии с рекомендациями на упаковке конкретного продукта.
Когда добавлять кондиционер
Наливать кондиционер для белья следует в специальный отсек стиральной машины. Так он равномерно распределится по белью во время полоскания. Если добавить средство в барабан, это приведет к образованию пятен на вещах, а большая часть средства смоется в первые минуты стирки.