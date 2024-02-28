Островок природы и элемент дизайна – два в одном. Как необычно использовать растения в городской квартире?

Растения – такая же важная часть дизайна интерьера, как диванные подушки, произведения искусства и красивые вазы. Разные по размеру и форме листья, цвета, фактуры и способы выращивания – выбор комнатных растений и деревьев невероятно разнообразен. Они становятся красочными и ароматными элементами дизайна, островком природы в городской квартире, улучшают качество воздуха, а также являются научно доказанным средством от стресса. Итак, какие же растения выбрать? Разбирался журнал JANA Luxury.