Дизайн и интерьер
28.02.2024, 21:57

Островок природы и элемент дизайна – два в одном. Как необычно использовать растения в городской квартире?

 
Мэнди Аллен / Bureaux
Bureaux / текст
Свен Альбердинг / Bureaux
Bureaux / стилистика
ФОТО: Грег Кокс, Уоррен Хит | Bureaux

Растения – такая же важная часть дизайна интерьера, как диванные подушки, произведения искусства и красивые вазы. Разные по размеру и форме листья, цвета, фактуры и способы выращивания – выбор комнатных растений и деревьев невероятно разнообразен. Они становятся красочными и ароматными элементами дизайна, островком природы в городской квартире, улучшают качество воздуха, а также являются научно доказанным средством от стресса. Итак, какие же растения выбрать? Разбирался журнал JANA Luxury.

Поместите все растения в одно место – в комнатах с открытой планировкой они привлекают к себе всеобщее внимание. Необычные стеклянные сосуды добавляют легкости, современной эклектики, а также полезны для растений: стекло работает как теплица, способствуя их росту. Композицию объединяет зеленая изогнутая ваза. Вьющиеся растения, растущие на решетках, превращают комнату в городские джунгли и по мере роста привносят ощущение дикой природы.

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