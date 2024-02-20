Пять неочевидных особенностей интерьера, которые расскажут все о вашем характере

Рассмотрим, как зависит интерьер жилья от особенностей характера его владельца. Иногда совсем неочевидные вещи могут рассказать людям о многом.

Выбор растений

Даже обычные комнатные растения могут рассказать все о хозяйке. Так, эксперты считают, что любители тропических растений с жесткими угловатыми листьями обладают спокойным характером и гибким умом. Они любят спокойные тона в интерьере и предпочитают лаконичную мебель. Те, кто выращивает орхидеи, — творческие личности, в их доме видны полет фантазии и желание разнообразить интерьер сувенирами и аксессуарами. Любители суккулентов независимы и свободны. Они — настоящие ценители искусства. В их интерьере можно встретить картины и весьма ценные статуэтки.

Захламленность в кухне

Количество кухонных принадлежностей может многое сказать о хозяйке дома. Если ваш холодильник переполнен продуктами, а в интерьере много привлекающих глаз элементов, можно смело сказать, что вы обладаете добрым нравом и веселым характером. Эксперты уверены, что если на кухне хозяйки присутствует множество моющих и чистящих средств, то это говорит о том, что она является невероятно организованной и порядочной по жизни.

Цвета в спальне

Психологи считают, что цветовые оттенки постельного белья могут выдать хозяина дома с потрохами. Так, любители красного, а также вещей с полосатым принтом являются энергичными и жизнелюбивыми людьми. Люди, обладающие сдержанным характером, чаще всего отдают предпочтение синим и бирюзовым оттенкам, а весельчаки обычно выбирают постельное белье в горошек. Анималистичные принты рассчитаны на независимых натур, а любители геометрических фигур — невротичные люди, которые часто подвержены стрессам.

Расположение мебели